Clases en Neuquén: Gobierno y docentes se reunieron, pero el conflicto continúa

El conflicto docente se mantiene en Neuquén a pesar de que esta mañana se reunieron representantes del Gobierno y ATEN. La cuestión de fondo es que no se presentó una nueva oferta salarial. Hoy es el primer día de clases después del paro de 48 horas y, según el gremio, más de 70 establecimientos no pudieron abrir sus puertas porque no están en condiciones.

Este fue uno de los temas sobre los que se explayaron los docentes en el encuentro. Los problemas de infraestructura atravesaron los reclamos del año pasado luego de que una maestra terminara internada porque le cayó un pedazo del techo de la escuela.

Según informó ATEN, la reunión de hoy se dio cuando sus dirigentes fueron a reclamar respuestas a la Casa de Gobierno. Las ministras de Gobierno, Vanina Merlo (quien dirige las negociaciones paritarias), y de Educación, Cristina Storioni aceptaron reunirse y escucharon sobre los problemas edilicios, pero con respecto a la oferta salarial no hubo novedades.

La secretaria adjunto de ATEN, Susana Delarriva, contó que las funcionarias reiteraron su voluntad de diálogo y les reclamó que lo demuestren convocando a una mesa salarial. Los docentes reclaman que los aumentos trimestrales por inflación se extiendan todo el año, y no hasta julio, como aceptaron sus pares estatales de ATE, UPCN y Viales.