Neuquén empezó las clases con una escuela tomada

El inicio de clases en Neuquén no deja de tener problemas. Después del paro docente de 48 horas, hoy hay escuelas que no pudieron comenzar con la actividad. Según denunció el gremio docente ATEN, hay más de 70 establecimientos en la provincia que no se encuentran en condiciones. Además, en Neuquén capital fue tomada la Escuela 366, que fue inaugurada el año pasado y ocupada meses después, y el IFD 6 suspendió su ciclo lectivo en reclamo de seguridad.

El acto del inicio de clases del año pasado se realizó con la inauguración de la Escuela 366 del barrio Colonia Esperanza. En julio las familias cortaron la Autovía Norte y después tomaron el edificio con varios reclamos. La situación se resolvió con el compromiso de Educación de dar respuestas, pero, a seis meses, la comunidad denunció que los problemas persisten.

Natalia, una de las madres de la Escuela, explicó que en la Escuela siguen faltando cargos, entre los que enumeró a responsables de las horas de Música, Plástica y Educación Física. Tampoco se abrió el comedor, que no cuenta con la partida reforzada, mobiliario y utensilios.

La obra del jardín, uno de los 11 que Provincia se comprometió a terminar luego de que los abandonara Nación, tampoco se finalizó por lo que el nivel inicial continúa ocupando la sala de computación. Las familias denuncian que las maestras no cuentan con material: "ni siquiera un perchero para que los chicos cuelguen sus cosas".

Uno de los reclamos más fuertes es que se garantice la potabilidad del agua. Natalia explicó que la escuela se abastece con camiones cisternas. La duda es que cuando se limpiaron en julio del año pasado, a tres meses de la inauguración del edificio, se sacó mucho sedimento. La comunidad reclama dispensers de agua potable o análisis semanales.

Las familias advirtieron que hoy permanecerán en la escuela hasta que llegue una autoridad. Por el momento, descartaron cortar la ruta.

En el caso del Instituto de Formación Docente N° 6, los tres niveles que comparten el edificio decidieron suspender el inicio de clases en reclamo de un guardia de seguridad. Explicaron que, por la cantidad de gente que circula, han tenido una serie de episodios de inseguridad.