Clausuran una cervecería en Bariloche por un festejo sin protocolos

La Secretaría de Fiscalización de la Municipalidad de Bariloche clausuró ayer una cervecería céntrica donde se realizó un festejo sin cumplir con los protocolos de prevención por el coronavirus y por irregularidades en la habilitación.

En el local de la calle O'Connor 662, Papagoonia, el fin de semana se realizó un festejo al que se convocó por redes sociales y trascendieron imágenes donde no se respetaría el distanciamiento social ni otras medidas preventivas.

La municipalidad informó que ayer por la mañana clausuró el comercio tras una fiscalización realizada y la elaboración de un acta "por varios incumplimientos respecto de las medidas obligatorias para proteger a trabajadores y clientes, sumado a otras irregularidades vinculadas a su habilitación".

El local comercial por redes sociales dijo lo suyo: “Pedimos disculpas a la comunidad si nuestro accionar no fue suficiente, entendemos que tenemos que hacer una revisión del protocolo y reforzar este punto para que los hechos no se repitan y no pecar de confiados”.

No está constatado de manera oficial que tras ese evento se haya desatado una cadena de contagios de covid-19.

Desde el municipio señalaron que es habitual la inspección en locales gastronómicos y cervecerías. “Nuestra primera preocupación es la protección y la preservación de la salud de nuestros vecinos: de quienes consumen y de quienes venden”, señaló Javier Fibiger, secretario de Fiscalización.

Según indicó el gobierno, en muchos casos la dificultad no reside en el cumplimiento de los protocolos por parte del comercio, sino por parte de los clientes, algo que se da con mayor frecuencia en el caso de bares y confiterías: personas que se niegan a completar el registro al ingresar, o no quieren hacerlo con tapabocas, o se enojan con los inspectores o los propios responsables del local cuando se los advierte por no estar respetando el distanciamiento social.

“La mayoría de los comercios respeta las medidas -señaló Fibiger-, porque saben que la fiscalización es permanente, pero también por responsabilidad social y para cuidar a sus clientes. Pero necesitamos que tanto la comunidad como los locales sepan que el peligro no ha pasado, que tenemos que cuidarnos para preservar la vida de los barilochenses”.