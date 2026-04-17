Más de 20 localidades llegan a Huergo para una jornada provincial de Atención Primaria de la Salud

Huergo se vierte este 17 y 18 de abril en el epicentro de la salud pública rionegrina. Las XXII Jornadas Provinciales de Atención Primaria de la Salud (APS) reúnen a referentes de 25 localidades bajo una premisa clara: «el trabajo en equipo como principal herramienta de abordaje en realidades sociales complejas».

El evento, organizado por la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud (ARES) junto al equipos de salud locales, busca visibilizar el esfuerzo diario en los centros de salud y hospitales rurales. La relevancia del encuentro es tal que recibió el aval del Ministerio de Salud y fue declarado de interés social por el Concejo Deliberante.

La jornada fue declarada de interés social por el Concejo Deliberante. Foto: gentileza.

La representatividad fue total: equipos de salud de toda la provincia confluyeron en Huergo. Llegaron delegaciones de Bariloche, El Bolsón, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Ñorquinco. El Valle y la Costa también dijeron presente con representantes de Cipolletti, Roca, Regina, Viedma, Allen, Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Río Colorado, Huergo, Valcheta, Campo Grande, Godoy, Belisle, Guardia Mitre, Beltrán, Conesa,, Mainqué, Chichinales y Valle Azul, consolidando un mapa de la salud pública provincial.

«Una jornada es una intervención en Salud en sí misma»

Durante la apertura, Melina Vaccari, subsecretaria de APS del Ministerio de Salud, enfatizó que el compromiso de los trabajadores es lo que sostiene la red sanitaria en los barrios y destacó la importancia estratégica de estos encuentros para el fortalecimiento del sistema.

«Tenemos la convicción de que ustedes son nuestros bastiones; sin el esfuerzo cotidiano y el compromiso con la salud comunitaria y sus barrios, esto no es posible«, afirmó Vaccari. La funcionaria reivindicó el rol de cada integrante, desde choferes y agentes sanitarios hasta médicos y administrativos.

Para el comité organizador, la planificación de estas jornadas representa una mejora directa en la atención al paciente. El Dr. Rafael Sasso subrayó que el proceso de gestión interna de estos eventos tiene como trasfondo la convicción de un equipo.

Equipo organizador junto a la intendenta de Huergo, Silvia Penilla. Foto: gentileza.

«Organizar una jornada es una intervención en salud en sí misma; tiene como objetivo la calidad y fortalecer al equipo a través de mucha organización por muchos meses«, explicó Sasso. El médico destacó la oportunidad de aprender de las diversas realidades que atraviesan el territorio provincial.

Por su parte, Daniel Fioretti, recientemente asumido como director del Hospital de Huergo, celebró la elección de la sede y reconoció el trabajo previo de la ex directora Claudia Méndez. Fioretti resaltó que su propia trayectoria en diversos CAPS le permite comprender las dificultades geográficas.

Por su parte la exdirectora del Hospital de Huergo buscó resaltar la presencia de profesionales destacados a nivel nacional, el Dr. Juan Del Bene y el equipo territorial del dispositivo “Te cuido, nos cuidamos” bajo la dirección de Educación Inclusiva de Río Negro.

Jornadas provinciales de Salud: «recrear la pasión por la atención primaria»

Por su parte, Jeanette Lamuniere, presidenta de la Asociación Rionegrina de Equipos de Salud (ARES), definió a la entidad como una organización científica autónoma. Este espacio nuclea esencialmente a los trabajadores del primer nivel que se desempeñan en centros de salud y hospitales rurales.

Desde hace 22 años, la asociación impulsa estos encuentros federales que rotan de sede por toda la provincia. «Priorizamos el debate, la producción de conocimiento e intercambio de los equipos que pertenecemos a la atención primaria», explicó la referente sobre la dinámica de trabajo.

La organización de estas jornadas de día y medio implica un intenso esfuerzo logístico y académico para los equipos locales. El programa incluye mesas centrales, talleres y asambleas que buscan, según Lamuniere, «recrear la pasión por pertenecer al subsistema de salud».

Apertura de la XXII Jornadas Provinciales de Atención Primaria de la Salud (APS). Foto: gentileza.

Cronograma y ejes de trabajo

Las actividades comenzó este viernes 17 a las 8.30 con las acreditaciones, seguidas por el acto de apertura a las 9.30 con autoridades provinciales y locales. Durante la mañana se desarrolló la Mesa Central bajo el lema del encuentro, contando con las exposiciones de especialistas como el Lic. Juan Del Bene y el Dr. Juan Reichenbach.

Por la tarde, la dinámica se dividirá en tres ejes temáticos distribuidos en distintas instituciones de la localidad. El «Trabajo en Equipo» se abordará en el Centro de Jubilados, «Participación Comunitaria» en la Biblioteca Popular y el eje de «Complejidad» en la sede de Avenida Colón 669.

Al cierre del primer día, se llevarán a cabo reuniones institucionales de ARES, DAPA y residencias, además de la presentación del libro «Pediatría en Red». La jornada finalizará con una cena show en el Bodegón Albiverde, destinada a fortalecer los vínculos personales entre los asistentes de toda la provincia.

El sábado 18 la actividad iniciará a las 9.30 con un desayuno de trabajo previo a la puesta en común de las conclusiones. El equipo del Hospital El Bolsón coordinará una experiencia grupal enfocada en generar vínculos capaces de operar sobre los problemas y construir participación comunitaria.

Finalmente, a las 12.00 se realizará el acto de cierre a cargo de la Comisión Directiva de ARES y el equipo organizador local. En esta instancia se evaluará el evento, se darán los agradecimientos finales y se seleccionará la sede que albergará las próximas jornadas provinciales.