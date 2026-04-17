Briatore respaldó a Colapinto antes de la exhibición en Buenos Aires

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, le brindó un mensaje de apoyo a Franco Colapinto en la previa de la exhibición que el piloto argentino realizará en Buenos Aires. El italiano acompañó su respaldo con una publicación en redes sociales junto al equipo, luego de un encuentro en la base de Enstone.

En la imagen difundida, ambos aparecen sonrientes en una mesa de trabajo dentro de las instalaciones de Alpine. «Qué bueno verte en Enstone, Franco Colapinto, después del Filming Day de ayer. Mucho trabajo en la fábrica por delante antes de Miami», escribió Briatore, destacando el proceso de preparación del piloto de Pilar.

El mensaje se dio en el marco de una semana especial para Colapinto, que regresará al país para participar de una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires. El evento tendrá lugar el domingo 26 de abril en el barrio porteño de Palermo, donde el argentino manejará un Fórmula 1 ante miles de fanáticos.

El auto elegido para la ocasión será un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8, en una jornada que promete. La actividad se enmarca dentro de un evento promocional que busca acercar la categoría a los fanáticos locales, que agotaron las entradas en menos de una hora y colmarán las calles porteñas.

El argentino realizó un Filming Day en Silverstone, donde completó cerca de 200 kilómetros de prueba con el Alpine A526. Estas jornadas forman parte del trabajo del equipo para sumar rodaje y adaptación de sus pilotos antes de cada Gran Premio, bajo condiciones reglamentarias específicas.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Luego de su paso por Argentina, el piloto volverá a la actividad oficial de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Alpine se ubica actualmente en la quinta posición del campeonato de constructores, con 16 puntos acumulados, en una temporada donde el objetivo es seguir consolidando su rendimiento en la parte media de la tabla.

Los horarios y el cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30 (hora argentina)

13.30 a 14.30 (hora argentina) Clasificación sprint: 17.30 a 18.14

Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

13.00 a 14.00 Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo: