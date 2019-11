Cobertura de una prepaga

Roca

No sé qué hacer.

Hace 30 días aproximadamente sufrí una subluxación de la prótesis de cadera derecha, para la cual se requiere reemplazar la misma y además hacer un injerto de hueso.

Tengo una conocida prepaga, la misma me la paga Telefónica hasta el 30 de este mes debido a que cuando me retiré hace 7 años negocié tener dicha cobertura hasta que cumpla la edad de jubilarme, lo que ocurre en este mes. El tema es que, a pesar de mi permanente reclamo, parece que la prepaga hace oídos sordos.

La mayor duda que tengo es con qué cobertura me quedo en el tiempo que tarde en llegarme la jubilación. Estoy ultimando todos los recursos, nadie me da una repuesta concreta. A fines del 2015 recurrí a la Superintendencia de Salud por un reclamo por una fisura en el tallo de una de las prótesis; me contestaron en marzo del 2018, cuando ya era muy riesgoso realizar el cambio, ya que la misma se había soldado sola.

No sé qué hacer, me estoy movilizando en un andador, pero no es vida, y ya no sé a quién recurrir.

Osmar Coronel

DNI 11.086.068