"Cobra Kai" y "Gambito de dama", las series más buscadas de 2020

"Cobra Kai" y "Gambito de dama" ocupan los dos primeros puestos del ranking de las diez series y programas de televisión más buscados en Argentina en Google en 2020, según un informe difundido por la compañía.

En el año de la pandemia de coronavirus, y con muchas más personas confinadas en sus casas para cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el buscador más popular de internet registró alteraciones en las palabras más requeridas por el público.

Además del crecimiento inusitado de las búsquedas relacionadas al coronavirus y a cuestiones sanitarias, también subió mucho el interés por temas relacionados con que las personas estuvieran más tiempo en el hogar.

Herramientas educativas y hobbies para hacer en casa como jardinería, juegos, cocina o ejercicios están entre los que más incrementaron.

Las plataformas de streaming y la tevé también tuvieron una mayor atención del público, como lo prueban las búsquedas en Argentina por "Cobra Kai", la serie que retoma tres décadas más tarde a Daniel LaRusso y los personajes de la trilogía de "Karate Kid" que Netflix adquirió este año.

Aunque la serie fue desarrollada originalmente por YouTube, realmente explotó cuando el gigante del streaming incorporó a su catálogo las primeras dos temporadas.

En segundo lugar en el interés de los internautas estuvo "Gambito de dama", miniserie de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy sobre una joven prodigio del ajedrez con problemas de adicciones.

En tercer puesto quedó "Floricienta", la telenovela creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti que tuvo su retransmisión en 2020 por Telefe a 15 años de su final en eltrece.

El resto del Top 10 se completa con series de Netflix y realities de Telefe y eltrece: "Poco ortodoxa", "MasterChef", "Élite", "Anne with an E", "Bake Off", "Cantando 2020" y "Divina comida".

Agencia Télam