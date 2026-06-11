El viento domina la Patagonia: alerta por nieve y ráfagas de 90 km/h en la cordillera, ¿qué pasa en el Alto Valle y Viedma?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta que tendrá impacto en la cordillera de Neuquén y Río Negro, además brindó detalles de lo que se espera para la región del Alto Valle y la costa. Mirá el pronóstico del tiempo para este 11 de junio.
En la previa de otro ingreso de frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el detalle del pronóstico del tiempo para las provincias de Neuquén y Río Negro. De esta manera indicó que la cordillera estará bajo alerta por nieve y viento con ráfagas de hasta 90 km/h, este jueves 11 de junio.
Al mismo tiempo precisó que la región del Alto Valle y la costa también tendrá una jornada intensa donde el viento hará de las suyas, aunque no está previsto una alerta.
El pronóstico del tiempo para la cordillera, Alto Valle y la costa
A continuación te brindamos detalles del pronóstico del tiempo en las ciudades principales de cada región:
Alto Valle
General Roca
- Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 5°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 5°C. Viento del oeste a 23 – 31 km/h. Sin ráfagas registradas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con 14°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 10°C. Viento del oeste a 13 – 22 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
Neuquén
- Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 5°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 5°C. Viento del oeste a 23 – 31 km/h. Sin ráfagas registradas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con 14°C. Viento del oeste a 23 – 31 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 10°C. Viento del oeste a 7 – 12 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
Cordillera
Villa La Angostura
- Temperaturas: Máxima de 4°C | Mínima de 0°C.
- Mañana: Lluvias y nevadas con 2°C. Viento del noroeste a 23 – 31 km/h con ráfagas de 60 – 69 km/h. Probabilidad de precipitación: 10 – 40%.
- Tarde: Nevadas con 0°C. Viento del oeste a 42 – 50 km/h con ráfagas de 70 – 78 km/h. Probabilidad de precipitación: 40 – 70%.
- Noche: Nevadas con 0°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas intensas de 79 – 87 km/h. Probabilidad de precipitación: 40 – 70%.
San Carlos de Bariloche
- Temperaturas: Máxima de 4°C | Mínima de 0°C.
- Mañana: Lluvias y nevadas con 4°C. Viento del noroeste a 23 – 31 km/h con ráfagas de 60 – 69 km/h. Probabilidad de precipitación: 10 – 40%.
- Tarde: Nevadas con 0°C. Viento del oeste a 42 – 50 km/h con ráfagas de 70 – 78 km/h. Probabilidad de precipitación: 40 – 70%.
- Noche: Nevadas con 0°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas muy intensas de 79 – 87 km/h. Probabilidad de precipitación: 70 – 100%.
Zona Este (Costa)
Viedma
- Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 1°C.
- Mañana: Despejado a algo nublado con 1°C. Viento del oeste a 23 – 31 km/h. Sin ráfagas registradas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Despejado a algo nublado con 14°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Algo nublado con 12°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
San Antonio Oeste
- Temperaturas: Máxima de 15°C | Mínima de 5°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 5°C. Viento del oeste a 23 – 31 km/h con ráfagas de 51 – 59 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con 15°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas fuertes de 60 – 69 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 13°C. Viento del oeste a 32 – 41 km/h con ráfagas muy fuertes de 70 – 78 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
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