Se realizará en Roca una jornada técnica sobre riego: la organizan la Universidad de California, el BID y el gobierno de Río Negro

El próximo jueves 25 de junio, en General Roca, se llevará a cabo una jornada técnica titulada «Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro: las producciones de forrajes, frutas, frutos secos y hortalizas frente a una nueva realidad climática«. La charla contará con la participación de cinco disertantes del exterior a lo largo de siete charlas. En las mismas se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión del agua en lo referente al riego y a la defensa de heladas.

El evento es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de California (UC) y el Gobierno de Río Negro, y cuenta con la colaboración de Diario RÍO NEGRO, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Consorcio Tecnológico del Agua (CoTH 2 O) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Jornada técnica en Roca: lugar, día, horario y link de inscripción

La jornada técnica será de carácter gratuito, y tendrá lugar este jueves 25 de junio a partir de las 8.45. El escenario será el auditorio de Diario RÍO NEGRO, ubicado en 9 de julio 733, en la ciudad de General Roca (Río Negro).

Los asistentes deberán inscribirse previamente, completando el formulario del siguiente enlace: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro).

Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro). Fecha y hora: jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.30.

jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.30. Link de inscripción: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

Programa de la jornada técnica en Río Negro