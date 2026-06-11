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Se realizará en Roca una jornada técnica sobre riego: la organizan la Universidad de California, el BID y el gobierno de Río Negro

Será una charla gratuita titulada "Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro". Tendrá lugar en el auditorio de Diario RÍO NEGRO este jueves 25 de junio y es con inscripción previa.

Alan Agustini

Por Alan Agustini

Jornada técnica sobre riego en Río Negro.

Jornada técnica sobre riego en Río Negro.

El próximo jueves 25 de junio, en General Roca, se llevará a cabo una jornada técnica titulada «Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro: las producciones de forrajes, frutas, frutos secos y hortalizas frente a una nueva realidad climática«. La charla contará con la participación de cinco disertantes del exterior a lo largo de siete charlas. En las mismas se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión del agua en lo referente al riego y a la defensa de heladas.

El evento es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de California (UC) y el Gobierno de Río Negro, y cuenta con la colaboración de Diario RÍO NEGRO, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Consorcio Tecnológico del Agua (CoTH2O) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Jornada técnica en Roca: lugar, día, horario y link de inscripción

La jornada técnica será de carácter gratuito, y tendrá lugar este jueves 25 de junio a partir de las 8.45. El escenario será el auditorio de Diario RÍO NEGRO, ubicado en 9 de julio 733, en la ciudad de General Roca (Río Negro).

Los asistentes deberán inscribirse previamente, completando el formulario del siguiente enlace: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

  • Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro).
  • Fecha y hora: jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.30.
  • Link de inscripción: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

Programa de la jornada técnica en Río Negro

  • 8:45 – 9:15 Inscripción presencial.
  • 9:15 – 9:30 Bienvenida a los participantes y saludos institucionales.
  • 9:30 – 10:00 CalAgroClimate: Un ejemplo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de riesgos en la agricultura. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
  • 10:00 – 10:30 Diversas estrategias de gestión del riego para la producción de cultivos forrajeros. Khaled Bali, división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, Centro de Investigación y Extensión Kearney (Fresno, California, EE.UU.).
  • 10:30 – 11:00 Métodos y herramientas avanzadas de programación del riego para forrajes y cultivos especiales. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
  • 11:00 – 11:15 Pausa para el café.
  • 11:15 – 11:45 Evapotranspiración y productividad del agua en la vid para diversas condiciones de cultivo. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
  • 11:45 – 12:15 Riego eficiente en el uso de recursos Prácticas para la producción de arándanos y avellanas en el Valle Central de Chile. Octavio Luis Lagos, Universidad de Concepción y CoTH2O (Chile).
  • 12:15 – 12:45 Prácticas para la mitigación de daños por heladas en cultivos perennes de frutas y frutos secos. Mark Battany, consultor independiente (California, EE.UU.).
  • 12:45 – 13:15 Herramienta en línea CropManage para la toma de decisiones en la programación del riego y el manejo de nutrientes en viñedos y hortalizas de clima frío. Michael Cahn, división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (Condado de Monterey, California, EE.UU.).
  • 13:15 – 13:30 Preguntas y respuestas. Encuestas de evaluación del taller.

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El próximo jueves 25 de junio, en General Roca, se llevará a cabo una jornada técnica titulada "Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro: las producciones de forrajes, frutas, frutos secos y hortalizas frente a una nueva realidad climática". La charla contará con la participación de cinco disertantes del exterior a lo largo de siete charlas. En las mismas se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión del agua en lo referente al riego y a la defensa de heladas.

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