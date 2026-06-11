Se realizará en Roca una jornada técnica sobre riego: la organizan la Universidad de California, el BID y el gobierno de Río Negro
Será una charla gratuita titulada "Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro". Tendrá lugar en el auditorio de Diario RÍO NEGRO este jueves 25 de junio y es con inscripción previa.
El próximo jueves 25 de junio, en General Roca, se llevará a cabo una jornada técnica titulada «Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro: las producciones de forrajes, frutas, frutos secos y hortalizas frente a una nueva realidad climática«. La charla contará con la participación de cinco disertantes del exterior a lo largo de siete charlas. En las mismas se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la gestión del agua en lo referente al riego y a la defensa de heladas.
El evento es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de California (UC) y el Gobierno de Río Negro, y cuenta con la colaboración de Diario RÍO NEGRO, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Consorcio Tecnológico del Agua (CoTH2O) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Jornada técnica en Roca: lugar, día, horario y link de inscripción
La jornada técnica será de carácter gratuito, y tendrá lugar este jueves 25 de junio a partir de las 8.45. El escenario será el auditorio de Diario RÍO NEGRO, ubicado en 9 de julio 733, en la ciudad de General Roca (Río Negro).
Los asistentes deberán inscribirse previamente, completando el formulario del siguiente enlace: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6
- Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro).
- Fecha y hora: jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.30.
- Link de inscripción: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6
Programa de la jornada técnica en Río Negro
- 8:45 – 9:15 Inscripción presencial.
- 9:15 – 9:30 Bienvenida a los participantes y saludos institucionales.
- 9:30 – 10:00 CalAgroClimate: Un ejemplo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de riesgos en la agricultura. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
- 10:00 – 10:30 Diversas estrategias de gestión del riego para la producción de cultivos forrajeros. Khaled Bali, división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, Centro de Investigación y Extensión Kearney (Fresno, California, EE.UU.).
- 10:30 – 11:00 Métodos y herramientas avanzadas de programación del riego para forrajes y cultivos especiales. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
- 11:00 – 11:15 Pausa para el café.
- 11:15 – 11:45 Evapotranspiración y productividad del agua en la vid para diversas condiciones de cultivo. Daniele Zaccaria, Universidad de California (Davis, California, EE.UU.).
- 11:45 – 12:15 Riego eficiente en el uso de recursos Prácticas para la producción de arándanos y avellanas en el Valle Central de Chile. Octavio Luis Lagos, Universidad de Concepción y CoTH2O (Chile).
- 12:15 – 12:45 Prácticas para la mitigación de daños por heladas en cultivos perennes de frutas y frutos secos. Mark Battany, consultor independiente (California, EE.UU.).
- 12:45 – 13:15 Herramienta en línea CropManage para la toma de decisiones en la programación del riego y el manejo de nutrientes en viñedos y hortalizas de clima frío. Michael Cahn, división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (Condado de Monterey, California, EE.UU.).
- 13:15 – 13:30 Preguntas y respuestas. Encuestas de evaluación del taller.
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