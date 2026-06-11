Música popular argentina y latinoamericana: Mondadori Trío se presenta en Italia Unida, de Roca

Este jueves, a las 21, Mondadori Trío se presenta en Italia Unida (Sarmiento 1742, Roca) con un repertorio de música popular argentina y latinoamericana americana, entre composiciones propias y versiones.



Mondadori Trío es un conjunto roquense creado por Mauricio Pérez Mondadori, pianista misionero radicado en la ciudad desde hace dos años. Lo acompañan Andrés Fuhr en contrabajo y Leo Álvarez en batería.



El espectáculo contará con la presencia del bandoneonista Pico Núñez, quien, junto a Marcos, integran el dúo Los Hermanos Núñez. De visita en la ciudad para un seminario en el IUPA, Pico Núñez se sumará a la propuesta de Mondadori Trío. A ellos se sumará Malén Marileo Hernández, cantante invitada, una de las voces jóvenes más destacadas de la región.



“El espectáculo va a tratar de música, en su mayoría instrumental, donde combinaremos temas propios con versiones de temas de Hermeto Pascual, de Iván Lins, de música del litoral también, porque viene un invitado muy especial, que es Juan Núñez, de Los hermanos Núñez, bandoneonista muy reconocido en el ámbito nacional de la música popular”, adelantó Pérez Mondadori en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



Misionero de Posadas, en apenas dos años Mauricio Pérez Mondadori logró dar forma a un trío de lujo con el que empezó a mostrar sus composiciones y combinarlas con la versatilidad de los músicos para interpretar las composiciones de otros y dar forma a un espectáculo de música popular conceptualmente sólido.



“La idea siempre fue salir a tocar, ocupar los espacios, mostrarme, vamos a decirlo así, como un pianista, arreglador, productor”, destaca. “La idea siempre fue crear espacios donde se puedan hacer música instrumental con composiciones propias dentro del género de la música argentina con tintes de arreglos de jazz y latinoamericano”.



La formación original de Mondadori Trío es con Julián Cabaza en batería. Pero como está de gira con otro proyecto lo reemplaza Leo Álvarez. A Andrés Fuhr, el otro integrante del trío, lo conoció a través de un grupo que había armado Nelson Vargas, que se llama Al son de un bolero, donde fue convocado como pianista y Fuhr, como bajista.



“Nos conocimos ahí, le empecé a mostrar mis composiciones a Andrés y le gustaron. Se entusiasmó con la idea de hacer un proyecto, me entusiasmó a mi diciéndome tenés que hacer algo con esto, contá conmigo y bueno, ante una oferta así no lo pensé mucho más (risas)”.



Recién incorporado al IUPA como docente, Pérez Mondadori sostiene que las cosas se fueron dando para que resulte el trío que terminó conformando con Fuhr, Cabaza y eventualmente Leo Álvarez. “En realidad no lo busqué tanto, se fue dando naturalmente, ¿sabes? Como que los músicos siempre estamos buscando unos a otros también, ¿viste?, para compartir ideas, hacer proyectos. Y siempre con el entusiasmo de cuando uno viene de lejos y quiere hacer cosas. Es maravilloso cuando uno va a una ciudad nueva y no conoce a nadie, y bueno, tiene que tocar puertas y conocer gente… gracias a Dios salió muy bien”.



Pérez Mondadori también comparte con Malen Marileo Hernández el proyecto Novatango. “Podría decir que soy un músico que hago arreglos musicales, soy un arreglador; también soy productor porque produzco situaciones de estudio para grabar discos, hago arreglos para orquesta. Y también soy pianista, y me estoy animando, digamos, como un instrumentista, me siento maduro como para decir, bueno, puedo salir a tocar como solista, instrumentista, o dentro de un proyecto instrumental”.