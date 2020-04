Comerciantes de Bariloche dicen que no pagarán impuestos

“Ingresos cero, egresos cero”, dicen muchos de los carteles que la Asociación de Vecinos de la calle Mitre colocó en las persianas de varios comercios ubicados no solo de la principal arteria de Bariloche.

“Si tenemos ingresos cero, los egresos serán cero. No se va a poder pagar impuestos. No por rebeldía, ni por ser malos sino porque no hay caja”, argumentó Liliana Cabrera, integrante de la asociación.

Cuestionaron la decisión del intendente Gustavo Gennuso de dar marcha atrás con el sistema de delivery, al menos, hasta el 20 de abril. “Lo cierto es que Mercado Libre sigue entregando por toda la ciudad. La mercadería viene desde una ciudad altamente contaminada, más que acá. Circula mercadería de Buenos Aires pero a nosotros no nos dejan hacer delivery”, indicó Cabrera y añadió: “Los contagios que hubo tampoco fueron producto del comercio sino que se generaron desde otro lado”.

Si bien la asociación surgió a raíz de los trastornos por la remodelación de la calle Mitre, con la suspensión de actividades por el aislamiento obligatorio, se sumaron comerciantes de otras arterias y ya suman 140. “Acá hay que entender que salimos todos o no sale nadie”, señalaron.

“En mi caso, los 20 días trabajados de marzo los usé para pagar sueldos y dejé caer todos los cheques. Hubo tres días de delivery que pude trabajar y esa plata la voy a repartir entre los empleados”, señaló Cabrera.

Desde la asociación advirtieron que el delivery permitiría obtener alrededor del 5% de los ingresos que podrían tener con las puertas de los comercios abiertos. “Pero se trata de comenzar a trabajar como sea. Por lo menos, algo se empezaría a mover la rueda para poder comer”, dijo e insistió: ”No habrá turismo en mucho tiempo. Hay que priorizar las compras acá para que nos permitan seguir trabajando”.