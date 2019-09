Comerciantes gastan hasta 90 mil pesos en seguridad y no pueden frenar los robos

Otro negocio Neuquén sufrió la rotura de sus cristales y estalló el reclamo de uno de los propietarios, quien denunció que “hay zona liberada”. El episodio se suma a una seguidilla de hechos que vienen sucediendo desde mayo, donde el factor común es la queja de las víctimas por más presencia policial. Los comercios tienen gastos elevados para mantener la seguridad y a eso se suman los costos de seguro, reposición de mercadería y reparación de las roturas.

“Si lo encontraba acá adentro no se que hubiese pasado. Yo no medía nada”, advirtió varias veces Gastón Márquez esta mañana mientras revisaba una y otra vez las cámaras de seguridad desde computadora que está frente a la vidriera del local “Repuestos Austral”, ubicado en Planas al 891. Ayer a la noche fue uno más, porque su comercio fue blanco del ataque de un desconocido quien, a patadas, le rompió un gran ventanal. La reparación le va a costar, como mínimo, unos 15.000 pesos.

Márquez reclamó la falta de policías en la calle y aseguró que los comerciantes en el centro padecen una “zona liberada”. El hecho ocurrido pasadas las 21 del lunes, un vecino le avisó sobre la rotura de los cristales en el local y de inmediato se trasladó: “vivo en Terrazas de Neuquén y me tuve que cruzar toda la ciudad, con las dificultades que hay con el tránsito y el nodo vial que están construyendo. Así y todo, llegué en 10 minutos y la policía todavía no estaba acá”.

"El negocio tiene 48 años. Pagamos y damos estabilidad a los empleados. Somos comerciantes que tenemos los impuestos al día y no nos garantizan ni la seguridad” Gastón Márquez, socio de "Repuestos Austral"

El hombre explicó que pasó toda la noche frente al comercio para “cuidar lo que es mío y recién a la 1:30 pasó el primer rondín por acá. Cuatro horas después, no quedó ni una custodia”, se quejó. Al respecto detalló que cuando llegaron los primeros policías a realizar las pericias “les ofrecí los datos del tipo, tenía las cámaras con la descripción física, la ropa, para que lo irradien a las otras unidades pero no lo hicieron. Me respondieron que tenían que esperar a levantar rastros, cuando lo primero que tenían que hacer era salir a buscarlo”.

En cuanto las medidas de seguridad, el comerciante explicó que tuvo que adquirir un costoso sistema de cámaras que “hoy está valuado entre 80 000 y 90 000 pesos. Estoy pensando en poner más cámaras todavía. Pero además tengo que cambiar el vidrio y llamar a un herrero que me arregle la reja”.

Otro robo en el microcentro

El domingo también rompieron la vidriera del local de ropas “Rip Curl”, que se ubica sobre Perito Moreno al 155. Un empleado del local explicó que el negocio tiene dos pequeñas vidrieras con estanterías que dan hacia la calle y que con una piedra destruyeron el cristal y tomaron entre cinco o seis artículos que estaban a mano.

Explicó que si bien es la primera vez que les ocurre un hecho de este tipo “hemos escuchado lo que ha pasado esta semana en otros lugares” y reconoció que si bien por la mañana “se ve pasar a la policía por la calle, pero a la tarde y a la noche no hay tanta presencia”.