Alertan por una nueva modalidad de robos en el centro de Neuquén

En el centro de Neuquén se instaló una nueva modalidad de robo en los locales comerciales, la policía alertó sobre una serie de casos donde se rompen vidrieras a piedrazos y se llevan lo que está a la mano. Esta madrugada ocurrieron dos hechos seguidos, pero los episodios se han sucedido en los últimos meses y muchos de ellos son protagonizados por personas en situación de calle.

“En promedio, una vez por mes me tengo que levantar a las 4 de la mañana porque suenan las alarmas. Siempre es lo mismo, nos rompen la vidriera”, advirtió esta mañana Leonardo Gisfmann, sentado frente a la computadora y con un enojo evidente. Estaba levantado desde las 4:30, porque la sirena de su local, Kaeri Motos, se disparó.

En el comercio le rompieron un blindex pequeño pero grueso que está en la puerta de ingreso, sobre la esquina Santa Cruz y Perito Moreno. Por el agujero se metió una persona y le robó celulares corporativos e intentaron sacarle algunas camperas para motociclistas que no pasaron por el orificio del cristal.

El comerciante explicó que los robos son algo cotidiano, en esta ocasión el daño fue menor porque el cristal era de pequeñas dimensiones y lo destruyeron con varios escombros que quedaron desparramados sobre la vereda. Recordó que en otras oportunidades ya le han destruido vidrieras de hasta cinco metros de altura: “lo peor de todo es que sale más caro un vidrio de esos que lo que se llevan. Sale 50.000 pesos cada cristal, lo cubre el seguro, pero el seguro es carísimo”, aclaró.

En el local Kaeri Motos robaron celulares corporativos de los empleados. (Foto: Gentileza.-)

Dos horas antes pasó lo mismo en un local de ropa femenina ubicado en el Alto. La propietaria de Mistika (ubicado en Brown y Carlos H. Rodríguez), María Alicia Schlapffer, no escatimó en reclamos por seguridad y criticó al ministro del área, Mariano Gaido, por la falta de policías en la calle. “Todos los días reclamo, desde las 19:30 en adelante la policía no anda por acá. El ministro debería dejar un poco de lado la campaña -por la intendencia de Neuquén- y ocuparse más de la seguridad”, criticó la mujer.

En el caso de Schlapffer, le destruyeron un grueso cristal “que es de seguridad” y le sustrajeron algunas prendas y efectivo de la caja recaudadora. La mujer no contabilizó las perdidas pero criticó que además deberá reponer las rotura: “al final no me dejan opciones, tengo que enrejar todo porque roban. Estoy hace siete meses acá y ya pienso en irme”, aseguró.

Sobre el robo en el local de ropa femenina, el comisario inspector Ariel Pereyra, coordinador operativo de la dirección de Seguridad de la Policía, explicó que pudieron atrapar a un sospechoso “gracias a un testigo ocasional que pudo darnos una descripción”. Explicó que fue detenido a dos cuadras y que en el local se tomaron huellas que van a comparar para determinar si se trata de la misma persona.

En cuanto a las críticas, el comisario indicó que se han notado una seguidilla de hechos en la zona céntrica con las mismas características. “Es una zona donde hay muchas construcciones y los delincuentes usan escombros que encuentran ahí. Los hechos ocurren por lo general entre las 2 de la madrugada y las 6, en especial los días que abren los boliches”, explicó y añadió que “suelen andar a pie, por lo general es gente en situación de calle. Nosotros recorremos todo el centro, pero es difícil prevenir este tipo de hechos”.