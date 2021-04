Comienza la vacunación para jóvenes con patologías de riesgo en Cipolletti

La campaña de vacunación contra el coronavirus en Cipolletti tomó impulso en los últimos días y este sábado será la primera jornada para aplicar la dosis a personas entre 18 y 59 años que presenten patologías de riesgo.



Quienes llevan adelante el proceso vacunatorio indicaron que las personas que tengan turno deben asistir al polideportivo municipal con certificado médico o documentación que acredite que son de riesgo.



Además de incluir un día al calendario semanal, el sistema de salud público amplió el rango de turnos por día y pasó de 800 a 1.000; 500 por la mañana y otros tantos por la tarde. La decisión se tomó, entre otras cosas, por el ausentismo que se viene registrando en las últimas semanas. Si bien hay días que superan el 80% de presentismo, hubo varias jornadas por debajo del 40%.



El lunes fue uno de los días con mayor ausentismo, más del 60%. Fue la jornada destinada a vacunar a personas adultas mayores que habían sido citadas en al menos tres oportunidades y no asistieron. Muchos vecinos reclamaron que no pudieron asistir en las citaciones previas o que no vieron la convocatoria que se informa por correo electrónico. Sin embargo, fue la jornada con mayor número de ausentes.



“Muchos expresaron su voluntad de no vacunarse a pesar de estar inscriptos”, detalló Natalia Fernández, quien está al frente de la campaña de vacunación. El lunes se aplicaron 188 vacunas de las 465 que estaban previstos para la jornada matutina. Ayer la cifra estuvo por encima del 60 por ciento. En Cipolletti ya se aplicaron más de 13.000 dosis.



Días atrás, la médica detalló que había preocupación en el sistema salud pública por la falta de presentismo en adultos mayores. Si bien coincide con otros planes de vacunación que no son complementarios, como la gripal, muchos ciudadanos decidieron no colocarse la vacuna a pesar de haber sido anotados.



Esta semana el personal de salud continuará aplicando dosis en personas entre 65 y 69 años. Para acelerar el proceso en adultos mayores se destinaron todos los turnos de la semana a este segmento de la población.

La semana próxima está previsto comenzar con el rango etario entre 60 y 64 años en la misma modalidad hasta el miércoles. Fernández explicó que la asignación de turnos se puede chequear en la pagina del municipio (www.vacuna.cipolletti.gob.ar) con el número de DNI.



Las personas se pueden inscribir a través de la página www.vacunate.rionegro.gov.ar y aquellos adultos mayores que no tengan acceso a internet se puede acercar al CITE de lunes a viernes de 8 a 11 o en los centros comunitarios de Cipolletti.

