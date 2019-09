Comienza un nuevo festival “Cine a la Vista”

Una vez más, por sexto, año San Martín de los Andes alojará el festival “Cine a la Vista”, un concurso de cine donde los jurados son adolescentes y jóvenes.

Esta nueva edición comenzará hoy y se extenderá hasta el 18 en el Centro Cultural Cotesma (Roca 1154).

“Convencidas y convencidos de que hacer un festival internacional de cine cuyo jurado está conformado por adolescentes es, sin dudas, una apuesta a crear nuevas audiencias, a expandir el universo cultural de los y las jóvenes, a multiplicar la imaginación, los deseos, el conocimiento y las inquietudes mediante la magia que acontece cada vez que se prende la pantalla grande”, señalan desde la organización del festival que este año -según adelantaron- contará con la participación de 130 jurados de San Martín de los Andes, a quienes se les suman 50 jóvenes que vienen de otras latitudes del país y Sudamérica como Chile, Uruguay y el Brasil.

En competencia habrá 16 largometrajes de los cuales ocho son producciones internacionales: “The Fall of Sparta” (Canadá), “Imperfect Age” (Italia), “Cry of Silence” (Rusia), “Fight Girl” (Holanda), “Chuskit” (India) y “Espero Tua (Re) Volta” (Brasil), The third wife” (Vietnam) y “Virus tropical” (Colombia).

La grilla de la competencia se completará con las argentinas “Atenas”, “Cómo corre Elisa”, “El Rocío”, “Rebobinado”, “Yasiree Trance”, “Yanka y el espíritu del volcán”, “Joel” y “Mochila de Plomo”.

Por otro lado, competirán los cortometrajes realizados por adolescentes “Luci”, “No todo es lo que parece”, “Clandestina”, “La historia de un drogadicto”, “Avaragüé”, “Planetaria”, “Entretenimiento”, “Fase IV”, “La vida es un free style”, “Espejismos”, “Lo tangible de las sombras” de Argentina, “Candor” de Chile y “Cantinho da Coisa Errada” de Brasil.

En este caso, aunque los cortometrajes serán vistos por los y las adolescentes, quienes se encargarán de elegir a las mejores producciones serán los y las estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Sede Patagonia Norte.

Además, fuera de competencia, se presentarán las siguientes películas: “Mocha” (Argentina), “El silencio de los otros” (España), “Nueva Mente” (Argentina), “Escuela Bomba” (Argentina) y “Cien niños esperando un tren” (Chile).

Además de las proyecciones, se llevarán habrá dos encuentros pensados para los y las adolescentes: el taller de videominuto experimental “Yo Soy” realizado por Mercedes Rondina y Coco Eli y el taller “Cine de humor”, planificado por Agustín Gregori.

Y también habrá un taller destinado a docentes denominado “Cien años de Juventud. Una aventura pedagógica” a cargo de Emiliano Ovejero.

No todo será para los y las adolescentes ya que todas las películas serán exhibidas, además, para el público general.

Es “una valiosa oportunidad para disfrutar de estas producciones cinematográficas, muchas de las cuales están por fuera del circuito comercial a gran escala”, señalan al respecto los organizadores.

El festival en números 16 largometrajes competirán en el festival. Además participarán 13 cortometrajes. Y fuera de competencia se verán cinco filmes. 180 jóvenes serán parte del jurado del encuentro que hace seis años se realiza en San Martín.

Cronograma

Lunes

19 hs: Acto de apertura.

20: “Mocha”, dirigida por Francisco Quiñones Cuartas, Rayan Hindi.

Martes

17:30 hs: “Chuskit”.

19:30 hs: “El silencio de los otros”

21:30 hs: “Nueva mente”

Miércoles

17:30 hs: “Cien niños esperando un tren”

19:30 hs: “Nueva mente”

21:30 hs: “Escuela bomba”

Jueves 12

17:30 hs: “Fight Girl”

18 hs: “Rebobinando”

19:30 hs: The Third Wife”

20 hs: “Joel”

21:30 hs: “El rocío”

22 hs: “Cry of Silence”

Viernes 13

17:30 hs: “The FAll of Sparta”

18 hs: “Yanka y el espíritu del volcán”

19:30 hs: “Yasirée trance”

20 hs: “Como corre Elisa”

21:30 hs: “Mochila de plomo”

22 hs: “Atenas”

Sábado 14

17:30 hs: “Chuskit”.

18 hs: “The imperfect Age”

19:30 hs: “Espero trua”

20 hs: Acto de premiación

20:45 hs: “Joel”

21:30 hs: “El silencio de los otros”

22 hs: “Como corre Elisa”