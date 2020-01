Cómo cuidar a las mascotas de los golpes de calor

En medio de las altas temperaturas y la radiación solar extrema en el Alto Valle es muy importante tomar los recaudos necesarios para mantener a las mascotas hidratadas y refugiadas del calor.



Las altas temperaturas pueden generar golpes de calor en gatos y perros expuestos al sol y al clima del verano. En este sentido es importante prestar atención a la conducta de los animales para poder detectar los golpes de calor, que en algunos casos, pueden provocar su muerte. Los más propensos son los viejitos y cachorros, aquellos que tienen exceso de peso, problemas de corazón o respiratorios. Además pueden verse afectados los perros con nariz chata de razas como Boxer, Bulldog francés, Pug, Pekinés, etc.



El golpe de calor implica un gran aumento de la temperatura corporal (hipertermia extrema), lo que implica la incapacidad del cuerpo para disipar el calor generado por el metabolismo, ejercicio, o las condiciones ambientales. Podemos detectarlo teniendo en cuenta los siguientes síntomas:



Pelaje más caliente de lo normal

Respiración acelerada o dificultad para respirar

Taquicardias

Lengua pegajosa y decolorada o demasiado oscura

Tropiezos y caídas

Temblores musculares

Búsqueda de lugares fríos para echarse

Boca abierta y jadeo excesivo

Encías rojas y brillantes

Expresión ansiosa o alerta

Diarrea y vómitos

Convulsiones

Cómo prevenir los golpes de calor

Cuidados para evitar que sufran golpes de calor:

Primero, recomendamos que tu animal tenga siempre agua fresca y limpia a su disposición. Tratá de que esté en un lugar amplio, fresco y ventilado, o al menos a la sombra. Si lo atas, fijate que no le de el sol o cambialo de lugar cuando eso pase.



Nunca dejerala dentro de un vehículo, bastan sólo 10 minutos de exposición a las altas temperaturas para que pueda morirse, inclusive si dejás la ventanilla abierta. Realizar los paseos a la mañana temprano y cuando comienza a bajar la temperatura (evita la franja horaria de 11 a 19 horas). El pavimento puede quemar las patitas de tu animal, no lo exponerlo a ejercicios muy intensos como correr.



El animal también necesita hidratarse durante los paseos y actividades, por eso debes llevar agua también para él. Por último, el pelaje evita quemaduras y sirve de protección, por tales razones no rapes en forma excesiva el pelo de tu mascota.

Desde la asociación Sin Pirotecnia/Sin maltrato animal de General Roca compartieron en una de sus redes sociales algunas medidas a tener en cuenta en estos días de calor: No mojar de golpe al perro con golpe de calor, primero humedecerle despacio las axilas, la panza, la cabeza! Daler sorbos de a poco, y tener siempre a mano el número de un veterinario de confianza y/o uno de emergencia".