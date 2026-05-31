Filtro mundial 2026: Varvarco quedó afuera, pero otro pueblo de la Patagonia busca ser el «más lindo del mundo», cuál es

El sueño internacional para el norte neuquino tendrá que esperar. La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación oficializó la lista de los ocho pueblos argentinos que competirán en la edición 2026 del prestigioso certamen Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo.

La gran sorpresa para la región fue la eliminación de Varvarco, la única carta que jugaba la provincia de Neuquén en esta convocatoria.

La selección final se consolidó tras un proceso de evaluación que tuvo un récord absoluto de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias, lo que significó un salto del 80% en la participación respecto al año anterior. A pesar del fuerte potencial paisajístico y cultural de la mítica villa del norte neuquino, el comité evaluador nacional dejó a Neuquén sin representantes en el podio.

Quiénes son los 8 elegidos y el único sobreviviente patagónico en la competencia para ser el «pueblo más lindo del mundo» 2026

El filtro nacional fue implacable con las provincias del sur. Mientras que Chubut había presentado una fuerte delegación de seis localidades (incluyendo a Dolavon, Gualjaina y El Maitén), y Santa Cruz y Tierra del Fuego aportaron lo suyo con Tolhuin y San Julián, solo un destino patagónico logró superar el corte final: Puerto Pirámides.

La villa balnearia chubutense, mundialmente reconocida por el avistaje de la Ballena Franca Austral, será la encargada de defender los intereses del turismo sustentable del sur argentino ante el mundo.

La lista completa de los ocho candidatos oficiales de la Argentina quedó conformada por:

Puerto Pirámides (Chubut)

(Chubut) Cachi (Salta)

(Salta) El Trapiche (San Luis)

(San Luis) Mar de las Pampas (Buenos Aires)

(Buenos Aires) Tafí del Valle (Tucumán)

(Tucumán) Villa General Belgrano (Córdoba)

(Córdoba) Villa Sanagasta (La Rioja)

(La Rioja) Zenón Pereyra (Santa Fe)

Qué evalúa la ONU y la jugada del Gobierno nacional

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, argumentó que la elección de estos destinos se basó estrictamente en el compromiso de las comunidades con el turismo sostenible, la preservación de su patrimonio cultural y la calidad de vida de sus habitantes rurales. El programa de la ONU audita anualmente nueve áreas clave que combinan el crecimiento económico local con la protección del entorno natural.

Más allá de la competencia de los pueblos, la Casa Rosada lanzó una fuerte jugada diplomática: Argentina formalizó su postulación para ser la sede de la ceremonia internacional de premiación hacia finales de este 2026. La definición de la ONU sobre la sede del evento y los pueblos ganadores a nivel global se conocerá en los próximos meses.

Para contener el impacto del filtro y mantener el interés de los destinos que quedaron afuera como Varvarco, Nación anunció la creación del Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV en agosto. Allí, todo el mapa de competidores locales tendrá un espacio exclusivo para exhibir su gastronomía, artesanías y potencial productivo antes de la Feria Internacional de Turismo (FIT).