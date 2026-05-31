Murió un hombre en un violento accidente en Rincón de los Sauces: perdió el control y chocó contra un poste

Esta madrugada de domingo, un violento accidente ocurrió en Rincón de los Sauces y terminó con una víctima fatal. Según las primeras informaciones, un hombre murió tras perder el control de su auto y chocar contra un poste de luz.

Junto a él viajaba otro joven que presentó «multiples heridas», detalló el personal de Bomberos. El mismo fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local.

El accidente vial ocurrió previo a las 5.00 en la intersección de las calles Belgrano y Córdoba. La víctima fatal conducía un Fiat 147.

Noticia en desarollo.

Tres hombres con severas quemaduras por una fuerte explosión en Rincón de los Sauces

Tres hombres fueron hospitalizados luego de una fuerte explosión en Rincón de los Sauces. Sufrieron severas quemaduras. Trabajaron dos dotaciones de bomberos en el hecho en la localidad petrolera.

Según el parte de bomberos voluntarios de la localidad, ayer a las 17:13 se recibió un llamado por un presunto incendio en calle Omar Sandoval. Se movilizaron dos dotaciones cargo del Jefe de Cuerpo Activo, sargento Ricardo Reyes.

«Al arribar al lugar, personal policial y hospitalario informó que se habría producido una explosión, dejando como saldo tres personas de sexo masculino con quemaduras, quienes fueron trasladadas al hospital para su atención», comunicaron.

Sumaron que se realizó la inspección y verificación del área, constatando la ausencia de focos ígneos o riesgos térmicos.