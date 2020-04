Cómo fabricar un barbijo casero sin costura

View this post on Instagram

EN NEUQUÉN MULTARÁN A QUIEN NO USE BARBIJO El gobernador Omar Gutiérrez estableció por decreto la obligación de uso de barbijo en Neuquén. Y fijó que aqullas personas que incumplan deberán pagar 2.000 pesos. Te compartimos un instructivo para que te puedas hacer un barbijo casero sin costura. 👆 Mirá. ¡Compartilo! Leé más en 👉 rionegro.com.ar #QuedateEnCasa #Coronavirus #Patagonia #Argentina #OVID19 #CoronavirusEnArgentina #NoSonVacaciones #Cuarentena #Barbijos #Neuquén