¿Cómo se aplica la restricción para circular después de las 18 en Neuquén?

Aún no comenzaron los controles sancionatorios, se está llevando a cabo una función "concientizadora". (Foto: Florencia Salto)

Desde las 18, en Neuquén, no se puede circular en automóviles o motocicletas. Es la medida anunciada ayer que busca que la gente no se desplace grandes distancias y así poder disminuir la circulación del coronavirus y los contagios que ya treparon los 300 diarios. Lo cierto, es que pese a que hay controles, la circulación en varios puntos de la ciudad no ha disminuido. Parque Norte y el Paseo de la Costa están cerrados al público, cualquiera sea su movilidad.

En el primer día de la nueva restricción de circulación, el número de autos que se desplazan por la ciudad no se vio disminuido. Los controles se apostaron en las principales calles de la ciudad, pero se ven más advertencias y control de documentación que sanciones.

Tal como informaron, a RÍO NEGRO, policías en uno de los controles, en estas primeras horas se harán tareas de "concientización" para iniciar luego con las sanciones estrictas: secuestro del vehículo, retención del carnet de conducir, y su consecuente multa.

Tal como se había anunciado, el Paseo de la Costa y Parque Norte están completamente cerrados. A ellos no se puede acceder ni caminando, ni en bicicleta, ya que se busca que las salidas recreativas y deportivas se realicen en la cercanía de los domicilios. Según los decretos reglamentarios deben ser a 500 metros a la redonda.

En parque Norte, durante los primeros minutos de vigencia de la norma, ya hubo incidentes con ciclistas que quisieron pasar pese al control policial que lo impide.

Más allá de que después de las 18 no se puede circular en vehículos a motor, están exeptuados de la norma quienes cumplen con tareas esenciales y quienes tienen turnos médicos. En ambos casos deberán circular con el permiso nacional

A pesar de la restricción de circulación en vehículos a motor, los comercios podrán continuar abiertos hasta las 20 o hasta las 22 en caso de los gastronómicos y servicios de delivery. Pero en el caso de que no sean comercios esenciales (farmacia y alimentos) sus empleados deberán volver a sus casas a pie o en bicicleta, ya que para ellos también rige la prohibición de usar vehículos a motor.

Ayer se anunció que la medida aplicaría para Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala. Sin embargo, esta última informó hoy que en la localidad la restricción será desde las 20. Asimismo, se pudo saber que Plottier está analizando la no adhesión en la reunión del Comite de Epidemiología que se está llevando a cabo en estos momentos.