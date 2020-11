Cómo sigue la salud de Diego Maradona tras ser internado

El estado de salud de Diego Armando Maradona mantiene en vilo no sólo al público del fútbol sino también a buena parte del mundo. El ex jugador y actual entrenador fue internado el lunes por la tarde en una clínica de La Plata por precaución.

Si bien desde el entorno próximo y su médico personal Leopoldo Luque se encargaron de aclarar que la internación, en un sanatorio privado de La Plata, no fue de urgencia y descartaron un principio de ACV, el DT de Gimnasia atraviesa un momento delicado de salud.

Según explicó Luque, el bajón anímico por el encierro y la falta de contacto con sus seres queridos por el aislamiento se tradujo en padecimientos físicos. Maradona cumplió el viernes 60 años y luego de haber estado cerca de morir en un par de oportunidades, es claramente paciente de riesgo.

''Diego es una persona de ciclos. A veces está bien y otras no tanto. No me gustaba cómo estaba y traerlo acá ayuda'', había declarado ayer el médico. Más allá de los intentos por resguardar la intimidad de Maradona, la situación genera atención por tratarse de uno de los personajes más conocidos del mundo. Permanecerá internado, al menos, un día más. La evolución de su cuadro anímico y físico es positiva pero puede cambiar minuto a minuto.

Tanto hinchas de Gimnasia como la prensa se hizo presente en las adyacencias del establecimiento en el que se encuentra internado y a través de las redes recibió muestras de apoyo.

En la mañana del miércoles, Luque dijo a la prensa que: ''es un cuadro de anemia, se lo veía hictérico (piel amarilla). Está caminando y se siente cada vez mejor. Hay que hidratarlo bien e ir viendo cómo evoluciona. Acá lo puedo monitorear junto con mi equipo y lo podemos diagnosticar mejor''. Además contó que pasó varios días sin verlo porque Diego no quería.

Además, horas antes hubo dos twits muy picante de una de sus hijas, Dalma. Apuntó al entorno de Diego y los responsabilizó de lo que ocurra con su papá. Según explicó, ella y su hermana Giannina habían advertido la situación hace tiempo: ''Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... Y AHORA??? Bueno... No estamos tan locas,no?