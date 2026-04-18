Un año sin cepo en Argentina: la compra de dólares aumentó y obtuvo una moderación en el sistema

A un año del levantamiento del cepo cambiario para personas, el comportamiento del mercado de dólares en Argentina dejó cifras contundentes y algunas señales sobre la evolución del tipo de cambio. La flexibilización iniciada en abril de 2025 permitió a los ahorristas volver a operar libremente en el mercado oficial, lo que generó una fuerte demanda inicial de divisas.

Los argentinos compraron más de US$ 31.000 millones en el primer año sin restricciones. Las operaciones estuvieron impulsadas por la dolarización de carteras, especialmente en momentos de incertidumbre política y económica, con picos mensuales que superaron ampliamente los niveles habituales.

La fuerte demanda y cambios en el comportamiento

Tras la salida del cepo, la demanda de divisas creció de manera sostenida durante varios meses. El punto más alto se registró en septiembre de 2025, cuando las compras superaron los US$ 5.000 millones, en un contexto atravesado por expectativas electorales.

El proceso involucró a millones de personas con registros que muestran que solo en pocos meses más de 1,5 millones de personas accedieron al mercado oficial para adquirir dólares, consolidando un fenómeno masivo de ahorro en moneda extranjera.

Con el paso del tiempo esa demanda comenzó a moderarse. Hacia fines de 2025 y comienzos de 2026, las compras mensuales se estabilizaron en niveles más bajos, aunque aún elevados en términos históricos y revelando una normalización progresiva del mercado.

A pesar de esa desaceleración, las proyecciones privadas estiman que en todo 2026 los argentinos podrían adquirir alrededor de USD 24.000 millones, lo que confirmaría la persistencia de la dolarización como comportamiento estructural.

Cuál fue el impacto en el tipo de cambio

En paralelo, el tipo de cambio mostró una dinámica más estable que la esperada tras la apertura del mercado. Luego de un ajuste inicial el dólar tendió a moverse dentro de un esquema administrado, con menor volatilidad relativa.

Las expectativas de los analistas indican incluso que el valor del dólar podría ubicarse por debajo de estimaciones previas hacia fines de 2026, lo que sugiere cierto anclaje cambiario dentro del programa económico vigente.

Este comportamiento estuvo acompañado por una activa intervención del Banco Central que logró comprar miles de millones de dólares en el mercado oficial durante 2026, contribuyendo a sostener la estabilidad cambiaria pese a la alta demanda privada.

Dólar sin el cepo como restricción (Foto: archivo)

El Balance del primer año sin cepo

El balance del primer año sin cepo para personas muestra un mercado cambiario más libre pero aún marcado por la preferencia de los argentinos por el dólar como reserva de valor. La magnitud de las compras refleja tanto la búsqueda de cobertura como la falta de confianza plena en la moneda local.

Al mismo tiempo, la relativa estabilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas sugieren que, al menos en esta etapa, el nuevo esquema logró evitar tensiones abruptas en el mercado. Sin embargo, el desafío hacia adelante seguirá siendo sostener ese equilibrio en un contexto económico todavía frágil.