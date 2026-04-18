Causa AFA: el juez evaluará dictar las detenciones de «Chiqui» Tapia y Toviggino por maniobras ilícitas

El escenario judicial del fútbol argentino ingresó en una etapa decisiva con el inicio del plazo legal para que el juez defina si ordena la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, máximas autoridades de la AFA, en el marco de una causa por presuntas maniobras ilícitas.

La solicitud fue presentada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien pidió la prisión inmediata de ambos dirigentes tras una investigación que involucra el manejo de fondos dentro de la entidad.

El pedido de detención se apoya en un dictamen de más de 180 páginas, en el que la fiscalía describe una presunta estructura de negocios irregulares vinculados a empresas relacionadas con Toviggino.

Según la acusación, estas firmas habrían sido utilizadas como fachada para canalizar operaciones con la AFA, mediante facturación por servicios que en realidad no se habrían prestado, lo que derivó en sospechas de desvío de fondos.

Los investigadores sostienen que la organización habría funcionado de manera sistemática, durante varios años, con una estructura destinada a ocultar el origen del dinero y beneficiar a los involucrados.

El rol del juez y la gravedad de la causa de Tapia y Toviggino

El juez federal Guillermo Díaz cuenta con el plazo legal correspondiente para analizar las pruebas reunidas y determinar si hace lugar al pedido de detención contra ambos dirigentes. La causa incluye acusaciones de asociación ilícita agravada y lavado de activos, delitos considerados de alta gravedad institucional y que podrían tener un fuerte impacto en la conducción del fútbol argentino.

La investigación no se limita a los principales dirigentes, sino que alcanza a otros implicados y a bienes distribuidos tanto dentro como fuera de Santiago del Estero, lo que amplía el alcance del expediente judicial. En este contexto, la resolución del juez será clave para definir el futuro inmediato de la cúpula de la AFA, en medio de una causa que ya genera fuerte repercusión política, deportiva e institucional.

Con información de NA