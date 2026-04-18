Tormenta, granizo y viento, el combo de alertas que impactarán en Neuquén y Río Negro: las horas y zonas afectadas de este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un combo de alertas que tendrán impacto en las provincias de Neuquén y Río Negro. En el detalle se explicó se prevé un temporal que combinará lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y hasta viento.

El combo de alertas que impactarán en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional explicó que la alerta de tormenta tendrá más impacto en la región este de Río Negro y precisó que se registrarán «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

También señaló que las mismas podrán estar acompañadas por «lluvias abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h».

En tanto, por la lluvia emitió dos alertas de nivel naranja y amarillo que tendrán un impacto mayor en la zona cordillerana. En este caso, el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. «No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas», agregó el SMN.

Finalmente por el viento la alerta es de nivel amarillo y alcanzará a ambas provincias del norte de la Patagonia. El organismo remarcó que se pronostican vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Neuquén y Río Negro bajo alerta: las horas y zonas afectadas

La alerta de tormenta llegará a las siguientes zonas de Río Negro en la franja horaria de la mañana:

Avellaneda

Pichi Mahuida

Costa de Adolfo Alsina

Regiones bajo alerta por tormenta

La alerta por lluvia iniciará en la franja horaria de la tarde y alcanzará las siguientes zonas de Neuquén y Río Negro:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Los Lagos

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó

Regiones bajo alerta por lluvia

En tanto la alerta de viento tendrá impacto en la totalidad de la provincia de Neuquén y en Río Negro sólo quedan fuera de la advertencia el área de Avellaneda y Pichi Mahuida. En este caso la franja horaria más complicada será la mañana y la tarde.