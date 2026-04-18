La extensión de un kilómetro de cañería de gas beneficiará a más de 60 familias de Cutral Co

La ampliación de la red gas hacia el sudeste del ejido urbano en Cutral Co permitirá llegar a más de 60 familias radicadas en el sector. Son dos manzanas que implican un kilómetro lineal de cañerías que permitirá acceder al servicio, se espera que antes del invierno, según se indicó desde la comuna cutralquense. La planta potenciadora que está en el sector facilitará las conecciones domiciliarias.

La obra de ampliación de la red de gas hacia el sur del ejido urbano se consolida. Los trabajos se concentran en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co, donde avanza la urbanización con los loteos y en esta etapa abarca a las manzanas 1242 y 1243. En este sector, se ejecutará una extensión total de 1.015 metros lineales de cañerías, según detalló el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

Este tendido permitirá a las familias que construyen sus viviendas o las que están instaladas hacer las conexiones domiciliarias y contar el servicio de gas natural. El intendente Ramón Rioseco que encabezó el recorrido por el lugar, explicó que «cada vez que venimos nos sorprendemos porque sigue creciendo. Los vecinos hacen un gran esfuerzo por lograr su casa propia, y desde el municipio debemos acompañar con todos los servicios esenciales».

A la vez recordó que la inversión que se lleva adelante es «millonaria para que las familias puedan contar con gas antes de la llegada del invierno». En este sentido, el jefe comunal destacó el rol de la planta potenciadora de gas inaugurada hace un año atrás.

Rioseco agregó que la ampliación de dicha planta no solo beneficia al barrio Pueblo Nuevo, sino que fortalece la capacidad de distribución en toda la zona sur de la ciudad, lo que permite proyectar el crecimiento urbano con mejores condiciones. En la recorrida estuvo además de los funcionarios, la presidenta del barrio Pueblo Nuevo, Erica Matus.

El barrio Pueblo Nuevo es uno de los que más crecimiento urbano registra (Foto: gentileza)

La función de la planta de gas al sur

Hace un año atrás, se inauguró una planta potenciadora de gas cuyo objetivo fue garantizar el servicio a las barriadas del sur y el este -en el límite con Plaza Huincul- de la ciudad. La obra fue financiada en forma conjunta entre los dos municipios y para ello se desembolsaron más de 2.600 millones de pesos, provenientes del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, Enim.

Las dos intendencias hicieron la solicitud de autorización ante los Concejos Deliberantes para disponer del dinero. La proyección fue que pudieran garantizar la provisión del gas natural a unos seis mil usuarios. El crecimiento sostenido hacia el sur en el límite entre las dos ciudades, obliga a avanzar con los servicios esenciales.