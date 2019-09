Con Club Río Negro tenés ahorro asegurado

Todos los días estamos envueltos en la rutina y los imprevistos, atravesamos la ciudad realizando mil cosas, cargados de planes, compras y experiencias. La clave para no gastar de más es tener la tarjeta Club Río Negro de aliada. Esta es una herramienta que te permite, a grandes rasgos, ahorrar hasta casi 6.000 pesos por mes realizando las compras que se hacen habitualmente.

Con la tarjeta Club Río Negro se puede acceder a descuentos en comercios específicos y en actividades diarias como por ejemplo cargar combustible, tomar un café, hacer las compras en un supermercado, salir a un restaurante con la familia, o ir al cine. Ya son varias las personas que se sumaron a esta movida y están disfrutando de Club Río Negro.

“La tarjeta funciona muy bien en los comercios adheridos de acá de Neuquén y la utilizo permanentemente, la verdad que ahorrar un peso hoy como está la situación es una gran cosa y yo no dejo pasar la oportunidad”, dijo Alicia Manzo, una usuaria del Club Río Negro.

Hay ejemplos más puntuales de usuarios que aprovechan los beneficios en rubros específicos, como ocurre con Juan Carlos Martínez. “La utilizo mucho en lo que es pinturas, tengo un hotel y me dedico a parte de construcción, en pinturas tengo hasta un 25% de beneficios lo cual es bastante”, nos comenta este socio de Club Río Negro.

A medida que anochece el beneficio se puede aplicar en una salida con amigos. Salir un sábado a tomar una cerveza en un bar o cortar la semana laboral, en estas dos salidas aproximadamente gastando 2.500 pesos te ahorrás 500, nada mal para un club de beneficios.



Ahorro mucho en el mes y a mí me ayuda bastante con mis gastos, siempre la recomiendo a los conocidos”. Alicia Manzo, usuario de tarjeta Club Río Negro.



Si la idea es juntarse en casa, entonces la opción puede ser pedir unas empanadas y tomar un buen vino, productos en cuya compra también van a obtener ahorros. Traducido en números, se puede ahorrar 200 pesos en dos docenas de empanadas y hasta 210 pesos en tres botellas de vino.

Uno siempre busca compartir momentos con amigos y familia. Con Club se puede disfrutar de helado todo el año ahorrando ya que presentando la tarjeta se accede a un 20% descuento todos los días. Si la opción es ir a comer afuera entonces el ahorro es mucho más importante, porque si se gastan 4.000 pesos (valor para una familia tipo) el ahorro llega a los 800 pesos.

Como nos cuenta Norma Marcley, de Neuquén: “la tarjeta la utilizo mucho en comida, el lugar que más frecuento es el Comahue, salgo mucho a almorzar o a cenar por el tema que tengo muchas reuniones, cualquier evento importante lo hago en ese sitio donde accedo a ahorros del 20% que a mí me sirve mucho”.

Hay más opciones. Para los que gustan del cine, tarjeta Club les ofrece una oportunidad imperdible con el 2x1 en Cinemark.



La uso en rubros predeterminados como por ejemplo en la compra de pinturas y no me genera costo extra”. Juan Carlos Martínez, usuario Club.



A la hora de cargar combustible, una vez por semana cargando 1.000 pesos en YPF los usuarios Club reciben un descuento de 100 pesos, por lo cual en el mes puede llegar a 400 pesos. Pero si tu día termina con una lista de súper recordá que los lunes tenés un 20% en Jumbo.

Ahora bien, si tu plan es cuidarte Club Río Negro ofrece descuentos del 20% en gimnasios y en productos de cuidado personal. Las chicas por lo general hacemos una parada en perfumerías y en nuestra compra podemos ahorrar hasta un 15% todos los días, para no despreciar.

Es temporada de arreglar la casa, llega el verano, llegan las visitas se puede aprovechar para arreglar o renovar los espacios del hogar, donde se puede acceder a descuentos del 20% en pinturerías.

Las opciones no se agotan en estos ejemplos sino que abarcan a varios rubros más como turismo, indumentaria, y a los que se irán agregando y harán mucho más interesante la propuesta de Club, a la que se sumarán varios usuarios a través de recomendaciones. Así nos cuenta Juan Carlos: “yo compraba el diario habitualmente y cuando me la ofrecieron la acepté porque no me generaba ningún costo extra, terminé asociando a mis hijos que también la usan, el sistema funciona y siempre lo recomiendo bastante a mis conocidos”.

La oportunidad de ahorro está al alcance de la mano y mientras más se gaste en un hogar, mayor será el ahorro.