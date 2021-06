Con Sol Castro, la Selección Argentina de básquet debutó con triunfo en la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet femenino logró un gran triunfo en su debut por la AmeriCup a pesar de tener tres bajas por contagios de coronavirus.

El combinado nacional se impuso por 64 a 46 ante República Dominicana. La riocoloradense Sol Castro logró 4 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 19 minutos.

Melisa Gretter y Agostina Burani dieron positivo en el test de Covid-19 mientras que Andrea Boquete quedó descartada por contacto estrecho. Solo 9 jugadoras pudieron afrontar el estreno en el torneo.

Macarena Rosset también era contacto estrecho pero le permitieron jugar porque recientemente cursó la enfermedad. La jugadora, goleadora del partido con 14 puntos, se emocionó en la conferencia de prensa posterior al contar la incertidumbre que vivió en la previa. Recibió la habilitación una hora antes del encuentro.

Maca Rosset emocionada hasta las lágrimas en la conferencia de prensa. "No sé cómo estoy acá. Faltaban dos horas, estaba en la habitación y no sabía si preparar las cosas para el juego... Me avisaron y cambié el chip. Jugué por las 3 hermanas que no estuvieron. Al fin una buena". pic.twitter.com/uBLrGDl9gK