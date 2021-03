Con ustedes... The Never Eaters: ¡Yeah, yeah, yeah!

P: Un trío haciendo rock (en) inglés, ¿qué necesidad?

Simón Molina: Ya lo dijo Santa Evita “Donde hay una necesidad nace un derecho”, y es nuestro derecho transitar la senda del rock según los designios de nuestros corazoncitos atribulados.

P: ¿Y por qué The Never Eaters?

Isaac Nun: Dice la leyenda que dos vendedores de autos y compañeros de trabajo descubrieron que hacían música en sus ratos libres y que comenzaron a jugar con viejos temas de rock clásico. El grupo de whatsapp que armaron para coordinar ensayos y demás menesteres fue bautizado como “Los Comenunca”, recordando una vieja anécdota sobre el perro de un vecino. Cuando el juego se transformó en una banda hecha y derecha, el nombre fue traducido al inglés, por obvias razones de marketing.

P: Reggae, punk, pospunk, pop rock, hard rock, bailable... ¿Cómo entró todo esto en el proyecto?

Simón Molina: No está claro si fue una visión en sueños o el producto de una fuerte resaca … pero la idea de los temas y bandas homenajeados tiene una clarísima directriz que obedece a un dogma inalterable: rock clásico, puramente británico (o de raíces británicas), en acordes mayores y de rítmica dicharachera.

La playlist de un setlist clásico de Los Never Eaters versionados por sus originales... ¿o es al revés?

P: ¿Cual fue el primer tema que sacaron y dijeron ok, puede funcionar?

Simón Molina: Probablemente haya sido “Should I stay or should I go”, de The Clash. Pero el momento crítico, cuando Frankenstein recibió la descarga final y dio su auténtico primer grito fue cuando logramos hacer sonar con cierta decencia “My sharona” de The Knack, una canción con muchos cortes y una estructura un poco enrevesada … que nos hizo sudar y sufrir. Con “Lust for life” de Iggy Pop nos pasó algo similar. Son canciones que oyéndolas por arriba se perciben simples, pero a la hora de hacerlas sonar bien es cuando descubrís el porqué tuvieron tanto éxito, hay genialidad detrás de esas composiciones.

Simón Molina, AKA El Baterista

P: ¿Cuál es el tema que mejor les sale?

Vero Bass: “My sharona” es el que más me gusta cómo nos sale.

Isaac Nun: “Seven Nation Army” de The White Stripes me parece que es el que mejor nos sale, porque cambiamos instrumentos y entonces nos perdonan los errores.

Simón Molina: Mi corazón está con “Psicho killer” de los Talking Heads … porque es una canción que yo quería hacer desde 1985 .

Vero Bass, AKA La Bajista.

P: ¿Y el que más les gusta tocar?

Vero Bass: “My sharona”, nuevamente.

Isaac Nun: No tengo favoritos …

Simón Molina: Creo que “Seven Nation Army”, porque ahí toco la guitarra y me convierto en una batido entre Jack White y Sandro.

P: ¿El más raro?

Vero Bass: Creo que “Seven Nation Army", porque toco la batería y es el que más me cuesta.

Isaac Nun: Son todos hits, a todos los temas los oíste en la radio, quien nos vaya a ver va a mover el pie.

Simón Molina: Creo que es “White room” de Cream, porque está al límite de romper con el dogma que rige la lista de temas y porque además tuvimos la peregrina idea de armonizar las voces de la intro en 5/4, nos metimos en un berenjenal.

Isaac Nun, AKA El Guitarrista.

P: Ni Beatles ni Stones, ¿por qué?

Simón Molina: Es nuestra banda. Vos tenés que avisarnos primero. ¿Porqué? No hay porqué.

Isaac Nun: Porque se escapan del concepto (¿?)

P: ¿Qué tan difícil es tocar la batería y cantar?

Isaac Nun: Es la misma pregunta que le hice a Phill Collins en un video de YouTube. Todavía no me la responde.

Simón Molina: Más difícil que dormir la siesta y más fácil que ser astronauta.

P: ¿Acaso nadie quería y lo dejaron solo al batero?

Isaac Nun: Si.

Simón Molina: ¿Quién es el baterista?¿Tiene cantante esta banda?