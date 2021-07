Concurso de Crónica Patagónica, con jurado de lujo

Hasta el 30 de septiembre se recibirán los trabajos concursantes.

Por tercer año consecutivo, la Fundación de Periodismo Patagónico organizó el Concurso de Crónica, evento que reúne trabajos de toda la Patagonia.

En las primeras dos ediciones -2019 y 2020- fueron presentadas más de cien crónicas, escritas desde Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, y el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

El jurado de lujo de esta Tercera Edición está integrado por Roberto Herrscher, Ángeles Alemandi, y Julián Gorodischer.

Los/as participantes tienen tres meses de plazo para presentar sus trabajos -desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021- a través de la plataforma www.cronicapatagonica.com.ar, donde también se encuentran alojadas las bases del concurso.

Los dos trabajos más destacados a consideración del jurado, recibirán un premio de 40 mil pesos para el ganador, y 20 mil pesos para el segundo lugar.

Durante el mes de noviembre se darán a conocer los nombres de las o los cronistas ganadores, en el marco de una fiesta del periodismo narrativo que unirá a cronistas de todo el país y de Latinoamérica.

La primera edición del Concurso de Crónica Patagónica tuvo como jurado a María Moreno, Cristian Alarcón y Santiago Rey, y fueron premiados los trabajos de Bruno Oliva (Neuquén) y Ángeles Alemandi (La Pampa). Al año siguiente, el jurado estuvo integrado por Sonia Budassi, Jorge Rojas (Chile), y Santiago Rey. La ganadora fue Emiliana Cortona (Neuquén) y el segundo premio fue para Pablo Pezzoni (Río Negro).

Paralelamente, durante este año 2021 la Fundación de Periodismo Patagónico está desarrollando su programa de capacitación “Yerta”, con talleres dictados por Sonia Budassi, Juan Cristóbal Peña (Chile), Tomás Pérez Vizzón, Leila Mesyngier, Andrés Alarcón, Ileana Arduino, Santiago Rey, Pere Ortín (Cataluña) y Omar Rincón (Colombia).

Las clases magistrales, en tanto, están a cargo de Leila Guerriero, Cristian Alarcón y Jorge Carrión (España).

Más información en www.periodismopatagonico.org

El jurado de la tercera edición

* Roberto Herrscher: Periodista, escritor, profesor de periodismo. Académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile donde dirige el Diplomado de Escritura Narrativa de No Ficción. Herrscher es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Periodismo por Columbia University, Nueva York. Es autor de Los viajes del Penélope (Tusquets, 2007); Periodismo narrativo, publicado en Argentina, España, Chile, Colombia y Costa Rica; El arte de escuchar (Editorial de la Universidad de Barcelona, 2015) y Crónicas bananeras (Tusquets, 2021). Es el gestor y editor del libro colectivo La voz de las cosas (Carena, 2021). Dirige la colección Periodismo Activo de la Editorial Universidad de Barcelona y el Premio Periodismo de Excelencia en Chile. Sus reportajes, crónicas y ensayos han sido publicados en The New York Times, The Harvard Review of Latin America, Opera News, La Vanguardia, Clarín, Ajo Blanco, Lateral, Gatopardo, Travesías y Etiqueta Negra, entre otros medios.

* Ángeles Alemandi: Nació en San Justo, Santa Fe. Cuando iba a la escuela primaria participó de un taller para niños y niñas periodistas y esa experiencia fue una revelación. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos y luego de recibirse se fue a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2013 volvió a mudarse: ahora escribe desde un pueblo al sur de La Pampa. Y lee todo lo que puede, en especial a la hora de la siesta. Publicó crónicas narrativas en Revista Orsai, Anfibia, Espacio Angular, Hecho en Buenos Aires, en diario El Litoral y Textual, entre otros. Fue finalista del concurso Crónicas Interiores en 2014, del Premio Leamos en 2018 y del Crónica Patagónica en 2019. Obtuvo una Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. El año pasado publicó su primera novela: Rally de santos, editada por La Parte Maldita. Actualmente escribe una columna en Relatto acerca de la vida y la literatura y cursa el Diplomado en Escritura Creativa de la UNTREF.

* Julián Gorodischer: Es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UDESA). Publicó los libros Golpeando las puertas de la TV: crónicas de la fama repentina, La ruta del beso: biografía sexual colectiva, Orden de compra: diarios de un consumidor compulsivo, La ciudad y el deseo: guía gay de Buenos Aires, Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia, Claudia Vuelve y –como compilador y prologuista- Los atrevidos. Crónicas íntimas de la Argentina. Trabajó como redactor en Editorial Perfil y la agencia Télam, fue subeditor de Cultura de Página/12 y editor jefe de la revista Ñ del diario Clarín. Sus crónicas fueron publicadas en medios como Gatopardo, El Universal, Esquire y GQ (México), Altair (España), Arcadia y Avianca en Revista (Colombia), Brando, Rolling Stone, La Nación y Revista Anfibia (Argentina), y en diversas antologías de Latinoamérica. Recibió los premios Italia (2001) y TEA (2007) al mejor periodista de diarios. Dictó su curso Cronistas de Latinoamérica y su Taller de periodismo de autor en UNAM (México DF), Ciencias de la Comunicación (UBA), MALBA (Buenos Aires), Arteluz (México) y Festival de la Palabra de Bogotá. Coordinó el Laboratorio de Periodismo Experimental en CCEBA (periodismo en cómic), El Ateneo y Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); tuvo a su cargo el módulo de Análisis de medios digitales en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Seminario de escritura creativa de No ficción en la carrera de Letras de la UBA y, en la actualidad, coordina el Seminario de crónica contemporánea de la Maestría en Periodismo Narrativo (UNSAM), el Seminario de No Ficción de la Diplomatura en Escritura Creativa de UNTREF y el Taller virtual El Nuevo Periodismo.