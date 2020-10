Confirman que se hará la Fiesta Nacional de la Pera

La intendenta de Allen, Liliana Martín, anunció que se realizará en febrero del próximo año la Fiesta de la Pera, aunque remarcó “no será multitudinaria como la edición anterior”. En el caso de la Manzana, la intendenta María Emilia Soria ya anunció su suspensión y en Neuquén capital, Mariano Gaido aún da definiciones concretas sobre la de la Confluencia.

En el marco del coronavirus las reuniones sociales públicas no están permitidas. Además, en Allen la curva de casos no ha disminuido y la cantidad de muertos supera los 30.

Martín reconoció que este año “hemos sufrido la peor crisis, la muerte ha golpeado las casas de muchos familiares”, pero agregó que “hay que celebrar la posibilidad de tener trabajo y de lo que la cosecha significa”.

La fiesta será “sin un escenario porque no se puede juntar a gente, en un marco de austeridad absoluto porque estamos en crisis económica y con todos los protocolos de covid”.

Explicó que tendrá una fuerte impronta virtual como se celebró el aniversario del 25 Mayo, el 9 de Julio y la presentación de la obra de restauración y renovación del Andén de Allen.

“Hay que promocionar la fruta pero no de la manera en que lo hacíamos antes no es a pesar de la pandemia”, expresó.

¿Dónde y cómo se hará?

La mandataria dijo que es probable que no se use un predio como el de Sindicato de Camioneros. “Nos da la impresión de que no se va a poder hacer en el predio de Camioneros porque no podemos llevar gente a un lugar, igual todo depende de como este la situación sanitaria en enero”, señaló.

Martín mencionó que actualmente están permitidas las salidas recreativas. “Capaz de acá a enero se puede salir a caminar los grupos convivientes y poder hacer algo al aire libre que permita el distanciamiento, todo dependerá de la flexibilización de actividades”, manifestó.

El anunció de la Fiesta de la Pera en medio de situación sanitaria por el coronavirus que afronta la ciudad causó polémica y muchos vecinos expresaron su desacuerdo en las redes sociales.

“Mucha gente recriminó porque se gasta plata y no se compra camas o respiradores pero es una fiesta austera, no vamos a gastar dinero”, expresó.

Señaló que “el gran problema sanitario no son la falta de camas sino la falta de profesionales. Hoy faltan terapistas, lo que nos falta no se paga con dinero”, dijo.

Agregó que: “no podríamos poner dinero para esto, va a ser una fiesta local, no vamos a tener artistas nacionales”.

Explicó que si bien “los números financieros están mas o menos bien pero tenemos una baja en la coparticipación importante”.