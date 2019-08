Confirman una multa a Plottier y la Provincia por la planta cloacal

La planta está en funcionamiento pero el daño ambiental no cesó. (Foto: archivo)

La Sala Segunda de la Cámara Civil de Neuquén, integrada por los jueces Patricia Clerici y José Noacco, ratificó la semana pasada la imposición de una multa al municipio de Plottier y a la provincia, por sus responsabilidades en el funcionamiento de la planta de líquidos cloacales de Plottier. La Justicia consideró que si bien en la actualidad se está realizando el tratamiento de las aguas residuales, “ello no ha conjurado el daño ambiental que se sigue produciendo”.



Basó esta afirmación en una serie de problemas que persisten como que “no se cuenta con elementos para reposición de bombas a fin de evitar contingencias ocasionadas por la salida de funcionamiento de algunas de las maquinarias” o que, de acuerdo a los relevamientos, “se observaron problemas eléctricos y faltantes de insumos de hipoclorito de cloro que coinciden con la anormalidad de funcionamiento de la planta”.



También “que los componentes afectados se correlacionan con faltas de equipos en las instalaciones y mantenimiento de tecnologías, derivando en resultados de laboratorio que en ocasiones no cumplen con los parámetros establecidos, afectando directamente al cuerpo receptor que es el río Limay, biodiversidad de ribera, salud de la población vinculada al proyecto de manera directa e indirecta, principalmente aguas abajo del punto de descarga de la planta”.



En diciembre de 2014, un grupo de vecinos de Plottier había presentado una acción de amparo por el funcionamiento de la planta cloacal, que tuvo curso favorable. En ese fallo condenatorio que obligaba al municipio y a la provincia a poner en condiciones de normal funcionamiento el tratamiento de efluentes también se impuso una multa, que fue la que ratificó la semana pasada la cámara civil.



La medida fue apelada por ambos ejecutivos pero la justicia, basándose en el informe que elevó la Municipalidad consideró que el mismo “da cuenta de que el daño ambiental se sigue produciendo, con afectación del río Limay, de las aguas subterráneas, de la calidad del aire y con riesgo para la salud de la población circundante, como así también para los operarios de la planta y estaciones de bombeo (aunque este último aspecto no forme parte del objeto del amparo)”. Por tal motivo, los jueces concluyen que “la sentencia de autos no se encuentra totalmente cumplida, ya que si bien la planta de tratamiento de líquidos cloacales está en funcionamiento, ello no ha conjurado el daño ambiental, el que se sigue produciendo”.



Respecto a la provincia, el reciente fallo destaca que las acciones que llevó adelante “fueron insuficientes, pues todas las dependencias dentro de su órbita se limitaron a informar acerca de la peligrosidad y conocedores de esas circunstancias no realizaron ningún acto tendiente a hacerlo cesar con efectividad”.



Sobre el municipio demandado la justicia consideró que la sentencia no se encuentra totalmente cumplida, quedando pendiente la remediación del daño ambiental.



Eloy Huento, uno de los impulsores del amparo y actual candidato a intendente del Frente Grande, sostuvo que insistirán “en el pedido que la sentencia condenatoria de cobro de astreintes recaiga en los máximos responsables ejecutivos, el gobernador y el intendente, que son quienes deben velar por el normal funcionamiento de la planta de efluentes como del sistema cloacal en su totalidad”. “Estamos dispuestos a persistir en el seguimiento del cumplimiento del fallo que hace a garantizar el derecho a un ambiente sano parta todos los habitantes aguas abajo del río Limay desde Plottier”