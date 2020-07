Confirmaron absolución de un hombre acusado de abusar de unas niñas

Los jueces del Tribunal de Impugnación de la Provincia (TIP) rechazaron un recurso del fiscal Martín Govetto y confirmaron la sentencia que un tribunal de Bariloche dictó el 23 de diciembre de 2019, cuando absolvió por el beneficio de la duda a un hombre, que había sido acusado de abusos simples y agravados en perjuicio de dos nenas.

Los jueces desestimaron el recurso de impugnación que había presentado Govetto, que había objetado el fallo absolutorio por la valoración arbitrarias de las pruebas que se presentaron en el juicio contra el hombre.

El fiscal advirtió que los jueces de Bariloche Gregor Joos, Juan Pablo Laurence y José Bernardo Campana, que absolvieron al acusado, no valoraron el testimonio de una de las víctimas.

La nena identificó al agresor por el nombre de pila, pero no aportó otro dato. Sin embargo, los jueces del TIP no coincidieron con el fiscal. Advirtieron que la fiscalía no presentó pruebas en el juicio que permitieran despejar las dudas en torno al autor de los abusos.

“Entiendo que la exposición de la duda que ha impregnado al Tribunal tiene asidero en la ausencia de información que la acusadora no ha arrimado”, afirmó Custet Llambí, en el fallo del TIP.

“Tal carencia en la acreditación de la identidad entre sujeto imputado y el sujeto autor, en el marco del Estado de Derecho, no puede ser sustituida por las creencias subjetivas que podemos albergar los jueces y juezas”, observó la jueza.

El fiscal le había atribuido al sospechoso tres hechos de abusos, entre simples y uno agravado porque hubo acceso carnal en perjuicio de una de las nenas.

Según la fiscalía, el primer abuso ocurrió en 2015. El segundo sucedió en 2016 y en ese mismo período se perpetró, según el fiscal, el tercero que consistió en el abuso con acceso carnal. La madre de la nena hizo la denuncia en abril de 2017.

Los jueces consideraron que los abusos ocurrieron, pero que no había pruebas para condenar al acusado como el autor. Cuestionaron a la fiscalía por no presentar evidencias suficientes.