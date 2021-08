Conflicto mapuche en Villa Mascardi: «Preferimos darle batalla en un juicio»

La defensa de los integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que están imputados por el delito de usurpación de tierras en Villa Mascardi, ratificó que no asistirán a la audiencia convocada para el viernes por la fiscal federal de Bariloche, Silvia Little.

“La fiscal Little pretende que llevemos a nuestros defendidos a la boca del lobo. Preferimos darle batalla en un juicio, veremos si en ese ámbito mantiene el espíritu conciliador que dice que trae su convocatoria”, expresó el defensor Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados, que asiste a los mapuches imputados por el delito de usurpación de tierras de Parques Nacionales, en Villa Mascardi.

El conflicto se originó a principios de noviembre de 2017, cuando un grupo de personas que se identificó como miembros de la comunidad Winkul Lafken Mapu ocupó tierras de Parques y generó varias situaciones de violencia, que fueron denunciadas en la justicia federal. En ese contexto, ocurrió el 25 de noviembre de 2017 el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que se investiga en otra causa penal donde hay cinco albatros de Prefectura procesados. También, Little interviene en esa causa.

El conflicto de Villa Mascardi aún sigue vigente y la comunidad mapuche avanzó hacia lotes particulares.

Little convocó a una audiencia, que se hará el viernes, con todos los protagonistas. Según explicó en la citación, el objetivo es abrir una instancia de diálogo para intentar resolver el problema con un método alternativo al proceso penal.

Sin embargo, los defensores particulares de los mapuches imputados rechazaron la invitación.

Objetaron que Little haya convocado a personas ajenas a los procesos penales en marcha. Rechazaron que asista la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, y los representantes de la comunidad mapuche Lof Wiritray de Villa Mascardi, que pretenden ser querellantes en la causa principal por usurpación.

Criticaron la invitación a la fiscal jefa de la justicia rionegrina Betiana Cendón, que imputó a varios miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación de lotes particulares en Villa Mascardi.

Little redobló la apuesta. Advirtió en un nuevo escrito que les envió a los defensores que no le había quedado claro si la voluntad de todos los imputados era de participar o no de la audiencia presencial convocada para este viernes a las 9, en el juzgado federal de Bariloche.

“Nosotros explicamos claramente por qué no asistiremos a esa convocatoria. Los terceros que convoca para llevar adelante el supuesto “abordaje” integral son todos representantes del interés de la parte acusadora y se omite convocar a actores como el INAI y al Codeci”, advirtió el defensor particular.

“Resulta inquietante que convoque a la comunidad Wiritray, que pretende ser querellante”, sostuvo. “Es evidente que la fiscal hace tiempo perdió su rol de objetividad en este caso. Por eso no nos sentaremos a negociar nada con esa fiscal y la esperamos en el juicio”, aseveró Sánchez.