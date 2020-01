Construcción en seco para la casa soñada en zona de chacras

Samantha y Sergio lo tenían claro: querían construir la casa con la que soñaban para ellos dos y su hija en una zona de chacras de Roca, donde habían comprado un lote de un cuarto de hectárea.

Sabían que los espacios comunes tenían que ser amplios y permitirles desarrollar su vida social en cualquier época del año.

Living, comedor y cocina están integrados en un ambiente muy espacioso con forma de L y grandes ventanales a la galería.



También tenían claro que la ansiedad no les iba a permitir esperar el tiempo que los separaba de su anhelo, como se los proponía el sistema húmedo tradicional.



Y así, casi sin saberlo, un día de 2017 establecieron contacto con la empresa que les cumplió el sueño.

Desde el comedor, vista completa a la cocina, la galería y el parque.



Después del cruce de mails típico en estos casos, la pareja acordó reunirse con los responsables de una constructora con base en Plottier y especializada en el sistema en seco de paneles termoestructurales SIP (Structural Insulated Panel, por sus siglas en inglés).

De ese encuentro, los interesados se fueron con buenas sensaciones. Les gustó lo que habían escuchado acerca del método constructivo: calidad de vida, eficiencia térmica (lo que más tarde redundaría en un ahorro energético considerable), aislación acústica, viviendas inteligentes y casi nulo impacto ambiental durante la obra.

A los pocos días, los arquitectos de la empresa habían desarrollado los planos de la que finalmente sería la casa con la que soñaban.

El espacio cubierto exterior tiene amplitud más que suficiente para zona de estar y de comidas.



De ahí en más comenzó la vorágine típica de todas las construcciones, pero con un condimento que hacía más tentadora la receta: ellos solo se tenían que encargar de ver cómo evolucionaba todo, no tuvieron que hacer trámites engorrosos en la Municipalidad de Roca, no trataron con proveedores y no lidiaron con contratistas. De todo eso, lo más desgastante, se encargaba el equipo de la empresa de Plottier.

Primero vieron cómo comenzaron a levantarse los paneles que configurarían la estructura y después se sorprendieron con la velocidad en la que el techo y los muros interiores empezaban a configurar su casa.

Las superficies 240 m² cubiertos es la superficie total de la vivienda que fue implantada en un lote de 2.500 m², en zona de chacras. 40 m² semicubiertos ocupa la gran galería para el disfrute y esparcimiento.

La iluminación y el equipamiento son modernos, eficientes y minimalistas.



Sin contratiempos, los nuevos propietarios se metieron de lleno en los detalles: los materiales que vestirían el frente de su casa, los muebles necesarios para equipar los 240 metros cuadrados cubiertos que idearon y, sobre todo, cómo ambientarían el espacio exterior –que incluyó 40 metros cuadrados semicubiertos– donde hoy disfrutan de encuentros con sus seres queridos.

Para mayo de 2018, un año después de que iniciaran aquel contacto, la pareja recibió la llave de su casa. Estaban felices. Pero más felices iban a estar cuando compararon con sus vecinos el gasto promedio para mantener la temperatura ideal de su casa.

Es que el sistema de paneles SIP les demostró que el consumo energético, tanto en gas para el invierno como electricidad durante el verano, era considerablemente menor al de las casas construidas con el método húmedo tradicional: las facturas a fin de mes llegaban a ser hasta cuatro veces más bajas.