Contagios colapsan hospitales en Valle Medio y Río Colorado

Falta de cumplimiento de prevención y mentiras en las declaraciones son algunos problemas. El hospital de Choele Choel ya no puede recibir más pacientes para internar.

Las ocho localidades del Valle Medio viven un momento complicado por el crecimiento de casos de coronavirus -19 que colapsaron los hospitales y produjeron importantes bajas en el personal de salud, por contagios o por aislamientos preventivos. Incluso los que se encuentran trabajando presentan un significativo cansancio, como desgaste físico.

Actualmente la zona, que cuenta con pocas restricciones, se mantiene en fase 5, supera ampliamente los 300 casos activos (varios con complicaciones), que saturan las camas de centros de salud, residencias, hoteles y algunos en viviendas particulares.

Los números oficiales hasta el día martes, Valle Medio mantiene 332 casos activos repartidos en, 134 en Choele Choel, 20 en Chimpay, 6 en Coronel Belisle, 10 en Darwin, 79 en Luis Beltrán, 27 en Lamarque, 56 en Río Colorado. Esta cifra incluye a médicos, enfermeros, personal administrativos de salud, agentes policiales, funcionarios municipales entre otros. Desde marzo, cuando se inició la pandemia, se curaron 696 pacientes y se lamentó el fallecimiento de 29 personas.

El director del hospital cabecera de todo la región en Choele Choel, Fernando Micoli, en diálogo con medios locales reconoció que ese centro de salud no tiene camas para internación y tampoco puede aceptar derivaciones. El director hizo hincapié en concientizar a la gente, ya que no solo no se puede internar por coronavirus, sino por ninguna enfermedad. “La gente no toma conciencia, hay chicos que salen en motos con barbijo pero sin casco, y en caso de un accidente están complicados para contenerlos”, señaló.

El personal de salud está muy cansado física y mentalmente, aseguran las autoridades.

Por su parte la directora del hospital de Belisle, Eliana Gali, dijo que el personal de salud se encuentra agotado físicamente y de ánimo, pero continúa trabajando con la profesionalidad y compromiso de siempre. “Hay mucha gente que mintió en las declaraciones juradas y eso hizo que los casos aumenten”, dijo.

Además señaló que cuentan con pocos tubos de oxígeno luego que localidades vecinas les pidieran prestados equipos y la empresa que les provee se quedó sin stock.

Mientras que en la comarca de Río Colorado y La Adela (La Pampa), luego de varios meses sin casos, el último mes los activos fueron duplicándose semanalmente y hoy se pueden ver comercios cerrados luego de que empleados o propietarios se contagiaran o debieran aislarse preventivamente por 14 días. Entre contagiados y aislados se encuentran funcionarios municipales de ambas localidades. El mandatario pampeano Juan Barrionuevo está cumpliendo su tercer aislamiento preventivo. El hospital José Cibanal también tuvo bajas en el personal sanitario y las instalaciones colapsadas, lo que obligó a utilizar un hotel local.