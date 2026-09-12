Servipet: más de 45 años potenciando el desarrollo productivo de Neuquén

Servipet S.A. nació en Neuquén en 1980, vinculada inicialmente al transporte de cargas comunes y especiales. A lo largo de más de 45 años, la empresa fue ampliando y diversificando sus capacidades hasta convertirse en una compañía de ingeniería y servicios con una fuerte presencia en la industria Oil & Gas y en proyectos de infraestructura. Su evolución estuvo estrechamente ligada al desarrollo productivo de la provincia y, en particular, de la Cuenca Neuquina. Con el tiempo, incorporó nuevas especialidades y servicios que le permiten participar en distintas etapas de un proyecto, desde la ingeniería y la construcción hasta la operación y el mantenimiento de instalaciones.



Actualmente, Servipet ofrece soluciones integrales para la industria hidrocarburífera y para proyectos de infraestructura. Entre sus principales actividades se encuentran el movimiento de suelos, las obras viales y civiles, el montaje de cañerías, la operación y el mantenimiento integral de yacimientos hidrocarburíferos, la operación de almacenes y la construcción de infraestructura asociada a la actividad petrolera.

A estas capacidades se suma un equipo especializado para desarrollar proyectos de ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica y electrónica. La integración de estas disciplinas permite abordar obras de distinta escala y complejidad y dar respuesta a las necesidades específicas de cada cliente.



El Oil & Gas ocupa un lugar central en la actividad de la compañía, tanto por su trayectoria en la Cuenca Neuquina como por las oportunidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta. En este contexto, Servipet busca acompañar el incremento de la producción con servicios e infraestructura que contribuyan al desarrollo eficiente de los proyectos. Al mismo tiempo, su experiencia y capacidad operativa le permiten participar en obras viales, urbanas y civiles para clientes privados y organismos públicos.

Uno de los principales activos de la empresa es el conocimiento adquirido durante décadas de trabajo en la región. A la experiencia se suman infraestructura y equipamiento propios, profesionales y equipos técnicos especializados y una estructura operativa preparada para atender diferentes requerimientos. Esta combinación le permite integrar distintas especialidades dentro de un mismo proyecto y adaptarse a los desafíos particulares de cada obra o servicio.



Para Servipet, la seguridad, la calidad y el cuidado ambiental forman parte de los criterios centrales con los que se desarrolla cada proyecto. Estos estándares atraviesan la operación y acompañan el objetivo de construir relaciones de largo plazo con sus clientes, basadas en la confianza, el cumplimiento y la capacidad de respuesta.

De cara al futuro, la empresa apunta a continuar consolidando su presencia en la Cuenca Neuquina y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y de la infraestructura que requiere la expansión de la actividad. El aumento de la producción hidrocarburífera plantea nuevos desafíos y demanda una infraestructura cada vez más desarrollada, eficiente y segura. En ese escenario, Servipet busca poner a disposición su experiencia, sus capacidades técnicas y operativas y su conocimiento del territorio para seguir formando parte del desarrollo productivo de Neuquén.