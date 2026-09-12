Feria del Libro de Neuquén: los seis libros recomendados por Lecton para esta semana

La inquilina

Freida McFadden

La autora de La asistenta, vuelve con La inquilina, un thriller psicológico construido alrededor de una pregunta inquietante: ¿qué puede pasar cuando la persona a la que dejas entrar en tu casa sabe más de vos de lo que debería? Blake Porter acaba de perder su trabajo y ya no puede afrontar la hipoteca de la casa que comparte con su prometida. La llegada de Whitney, una joven encantadora que busca una habitación, parece ofrecerle una solución.

Pero poco después de instalarse, algo empieza a cambiar. Los vecinos se comportan de manera extraña con Blake, un olor desagradable aparece en la cocina y no hay manera de descubrir de dónde viene, mientras ruidos nocturnos alteran sus noches. La casa, que debería ser el lugar seguro donde recomponer una vida que se desmorona, empieza a convertirse en el escenario de una amenaza cada vez más difícil de explicar.

McFadden administra la información para que la sospecha avance de a poco. Lo cotidiano se vuelve inquietante y cada detalle parece esconder algo: una reacción inesperada, un secreto, una conducta que no termina de encajar. La convivencia deja de ser una cuestión doméstica para convertirse en un juego de manipulación en el que Blake empieza a preguntarse cuánto conoce realmente a la mujer que tiene viviendo bajo su mismo techo.

Con ritmo ágil, capítulos que empujan a seguir leyendo y una trama sostenida en secretos y revelaciones, La inquilina confirma la fórmula con la que McFadden se convirtió en una de las grandes nombres del thriller de lectura compulsiva. Una historia de venganza, engaños y peligros domésticos en la que, cuando finalmente se descubre quién está detrás de la trampa, puede ser demasiado tarde.

Rey, Dama, Valet

Vladimir Nabokov

Un joven provinciano, miope y sin demasiado sentido del humor llega a Berlín y entra, casi por accidente, en el matrimonio de una pareja de nuevos ricos. La esposa lo seduce y lo convierte en su amante; después, lo convence de que la única salida es deshacerse del marido. Sobre este argumento de aparente sencillez, Nabokov construye una sátira feroz, atravesada por el deseo, la manipulación y un humor cada vez más negro.



Publicada originalmente a fines de los años veinte y revisada décadas después por el propio autor, Rey, Dama, Valet tiene algo de farsa cinematográfica: sus personajes son caricaturas llevadas al límite, casi autómatas atrapados en sus propias pasiones. Nabokov se ríe de ellos con crueldad y precisión, pero sin quitarles verosimilitud. El resultado es una novela ágil, disparatada y técnicamente sofisticada, en la que detrás de cada situación cómica asoma una mirada bastante más despiadada.

El carapálida

Luis Chitarroni

Luis Chitarroni vuelve sobre un momento suspendido entre la infancia y la juventud: 1971, una escuela pública de barrio, un grupo de alumnos que acaba de sacarse la última foto de la primaria y un director que decide adelantarla para que los chicos tengan “la memoria por delante”. Pero el juego con el recuerdo se vuelve inquietante cuando uno de los alumnos muere en un accidente y empieza a aparecerse ante sus compañeros como un fantasma.

Reeditada por Interzona a más de quince años de su primera publicación, la novela combina memoria, humor y extrañeza para reconstruir una infancia atravesada por fuerzas que exceden la vida escolar. Chitarroni convierte ese pequeño mundo de séptimo grado en un territorio donde comienzan a asomar los conflictos de una época y donde el paso de la infancia a la juventud deja de ser una transición sencilla. Una novela singular que la crítica y los lectores convirtieron en una pieza destacada de la literatura argentina.

El lugar adonde van las personas que están rotas

Gonzalo Senestrari

Chester Bloom es un joven escritor que parece haber convertido las malas decisiones en una forma de vida. Cuando Aldana, la mujer que logra despertarlo cada mañana incluso en su ausencia, desaparece sin dejar rastros, Chester emprende una búsqueda desesperada. Hugo, su dealer y cómplice, sabe dónde está, pero por alguna razón se niega a decírselo. Entre ambos se abre un misterio que Chester deberá atravesar para encontrarla.

Un accidente cambia el rumbo de esa búsqueda y lo lleva hasta un lugar habitado por personas demasiado frágiles para sobrevivir en el mundo de afuera. Allí, entre personajes quebrados, adicciones, deseos y vínculos improbables, la novela se convierte en una exploración sobre el amor y sobre la necesidad de encontrar algo -o a alguien- que permita seguir adelante. La primera novela de Gonzalo Senestrari, escritor, dramaturgo y director teatral, combina humor, oscuridad y una mirada descarnada sobre quienes buscan un lugar donde poder estar.

La niñera

Sarah Pekkanen

Stella Hudson es una abogada de prestigio acostumbrada a intervenir en casos familiares especialmente delicados. Esta vez debe decidir con cuál de los padres se quedará Rose Barclay, una niña que dejó de hablar después de un episodio traumático ocurrido en su casa: Tina, la niñera, murió al caer por una ventana. Pero la investigación revela un dato que cambia todo: Tina estaba embarazada y mantenía una relación con el padre de Rose. Detrás de la familia perfecta empieza a aparecer una trama de secretos, silencios y vínculos mucho más oscuros.

Sarah Pekkanen construye un thriller doméstico en el que las apariencias se desarman poco a poco y nadie parece contar toda la verdad. La investigación de Stella la lleva a internarse en una familia donde el afecto, la culpa y el poder se mezclan con las decisiones judiciales, mientras Rose, incapaz de hablar, parece guardar una parte fundamental de lo ocurrido. Una historia de secretos familiares y manipulación que sostiene la tensión hasta descubrir qué sucedió realmente aquella noche.

Todos menos uno

Éric Battut

Atreverse a ser diferente puede tener un costo: quedar afuera, sentirse solo, no encajar. Eso descubre el pequeño guisante de Todos menos uno, cuando decide abandonar su lugar y recorrer el mundo. Cada parada de su viaje lo enfrenta con algo nuevo y se convierte en una oportunidad para crecer, aunque la verdadera sorpresa de la historia está reservada para el final.

Éric Battut, uno de los autores e ilustradores franceses más reconocidos de la literatura infantil, construye un relato sencillo y visual sobre la diferencia, la pertenencia y la posibilidad de encontrar el propio lugar. El viaje del pequeño guisante parece ser el centro del cuento, pero Battut guarda para las últimas páginas un desenlace tierno y humorístico que cambia la perspectiva de todo lo anterior y seguramente arrancará más de una sonrisa.