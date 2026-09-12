Un nuevo frente de frío polar invade la Patagonia: el clima de hoy en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma, ¿qué pasa con el viento?

Este fin de semana ingresó un frente de aire polar que provocó un marcado descenso de la temperatura en todo el país, alcanzando incluso las zonas del norte donde el clima se mantenía más cálido.

En la Patagonia, el viento del sur y sudeste impulsó el avance del sistema, provocando fuertes heladas durante la madrugada del sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles sobre las condiciones previstas para Neuquén y Río Negro este 12 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con -1 °C, alcanzará una máxima de 10 °C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 7 °C. De este modo, el ambiente fresco se mantendrá durante todo el día.

Por su parte, los protagonistas del viernes darán una tregua. Según el organismo nacional, el viento solo alcanzará velocidades de hasta 22 km/h y la lluvia se mantendrá ausente.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas.

Neuquén: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 6°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera el frío se hará sentir con mayor fuerza. La mañana comenzará con -6°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 6°C, hacia la noche se prevé otro marcado descenso térmico.

El viento mantendrá velocidades constante de 7 a 12 Km/h y 23 a 31 km/h, aunque no se prevén ráfagas significativas.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -6°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 6°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominantemente este. No se prevén ráfagas significativas.

Villa La Angostura: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -7°C con vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominantemente oeste. No se prevén ráfagas significativas. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente noroeste. No se prevén ráfagas significativas.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 11°C y la mínima se ubicará en 7°C por la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: