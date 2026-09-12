Cierre temporal y preventivo de Pino Hachado: cuál es el estado de los otros pasos a Chile hoy, 12 de septiembre
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado este sábado 12 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 12 de septiembre.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:10 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 12 hs.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 12 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 12/09/2026
|Horario de Atención (Septiembre)
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|CERRADO / Inhabilitado
|A la espera de nuevo reporte
|Cerrado preventivamente por acumulación de hielo, nieve en calzada y viento blanco en alta montaña. Equipos viales operando en la traza; inhabilitado a la espera de un nuevo reporte de evaluación oficial.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con precipitaciones aisladas e hielo matinal en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro y baja adherencia debido a heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs
|Acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Habilitado para vehículos menores y 4×4 con cadenas obligatorias.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo con normalidad para turismo lacustre, sujeto a condiciones de navegabilidad.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.
Comentarios