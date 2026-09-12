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Cierre temporal y preventivo de Pino Hachado: cuál es el estado de los otros pasos a Chile hoy, 12 de septiembre

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado este sábado 12 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Cierre temporal de Pino Hachado hoy.

Cierre temporal de Pino Hachado hoy.

Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este sábado 12 de septiembre.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe emitido a las 07:10 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a que la calzada amaneció con hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 12 hs.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 12 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 12/09/2026Horario de Atención (Septiembre)Observaciones e Indicaciones Oficiales
Pino HachadoNeuquén (RN 242)CERRADO / InhabilitadoA la espera de nuevo reporteCerrado preventivamente por acumulación de hielo, nieve en calzada y viento blanco en alta montaña. Equipos viales operando en la traza; inhabilitado a la espera de un nuevo reporte de evaluación oficial.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsCalzada despejada con precipitaciones aisladas e hielo matinal en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio afectado por barro y baja adherencia debido a heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precauciónEgreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs		Acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Habilitado para vehículos menores y 4×4 con cadenas obligatorias.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsOperativo con normalidad para turismo lacustre, sujeto a condiciones de navegabilidad.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.


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Los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente los cruces fronterizos ubicados más al norte de la región neuquina.

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