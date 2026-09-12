El turismo de reuniones se profesionaliza y tracciona en Bariloche

El turismo de reuniones es amplio: pueden ser eventos deportivos, congresos médicos, viajes corporativos o bodas de destino. Un segmento que busca posicionarse en Bariloche para mantener el movimiento turístico fuera de las altas temporadas y cubrir la capacidad hotelera que roza las 30.000 plazas.

Aunque no hay datos precisos del movimiento que genera el turismo de reuniones, cuyo último anuario estadístico nacional se conoció en 2024, con unos 2,2 millones de asistentes a más de 3.600 eventos en todo el país, Bariloche trabaja en pos de mejorar el segmento y busca profesionalizarlo y mejorar en prestaciones para que el destino se posicione en el ámbito nacional e internacional.

“Argentina en su conjunto está trabajando para traer turismo de reuniones con congresos internacionales que son rotativos y pueden elegir distintas ciudades en el país para sus distintas ediciones, hoy puede ser Mendoza, pero en dos años Salta y el siguiente Bariloche”, destacó Lucila Boero, presidenta del Bureau Bariloche, la organización que nuclea a 78 socios de distintas disciplinas vinculadas a este segmento.

Hoy Bariloche tiene diversidad de salones y espacios para eventos, con un limitante en la capacidad de hasta 600 personas en un mismo espacio, con los dos salones más grandes ubicados en hoteles.

Según los datos que administra el Bureau, en promedio el turismo de reuniones tiene entre tres y cuatro noches de alojamiento, con posibilidad de extenderlo si combinan fines de semana y es un clásico que “cuando un evento se hace en Bariloche, a los organizadores les aumenta el número de participantes, porque Bariloche tiene un atractivo natural que otros destinos no tienen”, destacó Boero.

La ejecutiva, que tiene 20 años de experiencia en el sector turístico, dijo que la apuesta es que el turismo “no se estacionalice” y con los distintos eventos se ocupen las plazas hoteleras en baja temporada.

“Hoy Bariloche tiene potencial para trabajar el turismo de reuniones”, destacó la presidenta del Bureau, la organización que en 2024 detectó la necesidad de sumar capacitación y se asoció a la Universidad Nacional de Río Negro para ofrecer la primera diplomatura de extensión (sin necesidad de tener título de grado) en turismo de reuniones del país (ver aparte).

Boero marcó distintos subsegmentos dentro del turismo de reuniones como puede ser un “corporativo o de incentivo” que son los viajes grupales que organizan grandes empresas para consolidar grupos, y en este nicho hay una oportunidad de crecimiento del gasto en la ciudad; las “bodas de destino” que ganan cada vez más terreno en la ciudad; los eventos deportivos que también tienen un amplio potencial, alentado ahora con la confirmación de una nueva fecha del Mundial de Motocross en el 2027; lo propuesta cultural; los congresos y convenciones sectoriales, especialmente del rubro de la medicina y la tecnología, que tienen como atractivo extra la presencia de Invap y el peso científico de la ciudad.

“El turismo de reuniones sale de la coyuntura de la agencia, el transporte y de una excursión, quien realice un evento tiene todos los servicios disponibles desde los técnicos de sonido, pantallas gigantes, mobiliario, salones, organizadores de eventos”, enumeró Boero.

El sector tiene una pata aliada en el Emprotur, que recientemente salió a promocionar la ciudad para el segmento de eventos y congresos, y también aguarda las novedades del anuncio del intendente Walter Cortés de hacer realidad el Centro de Convenciones de Bariloche.

Una diplomatura de la UNRN específica para el segmento

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Bureau Bariloche vieron en el turismo de reuniones un nicho para profesionalizar y capacitar, y así, en 2024 surgió la idea de crear una propuesta específica para el segmento que finalizó en agosto con los primeros 39 egresados de la diplomatura de extensión que se dictó en modalidad online.

La UNRN dictó desde Bariloche su primera diplomatura en Gestión de Turismo de Reuniones y tuvo sus primeros egresados. Gentileza

“Se dio una buena sinergia entre el sector público y el privado. Ninguno de los dos podría haberlo hecho solo”, destacó Sebastián Dinardo, coordinador de la diplomatura universitaria en Gestión de Turismo de Reuniones.

Las dos entidades juntas diseñaron la grilla de contenidos y convocaron a los especialistas: “Uno de los grandes valores fue que los docentes eran expertos en su temática”, destacó Dinardo quien remarcó que fue la primera diplomatura de extensión, con 120 horas, que tuvo el valor agregado de dictarse de manera online lo que permitió sumar alumnos de otras provincias, incluso de Uruguay. Entre los asistentes, más de la mitad eran personas que trabajan de alguna manera en el sector y que buscaron acreditar sus conocimientos y fortalecerlos.

La modalidad de la cursada era “muy práctica” y para el trabajo final se dividieron en grupos con la premisa de organizar un evento desde cero, aplicando todos los conocimientos adquiridos, desde la cuestión logística, técnica, la seguridad del evento, entre otras cuestiones.