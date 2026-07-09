Guillermo Francella y Adrián Suar protagonizarán juntos una película por primera vez

Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán por primera vez el papel protagónico de una película. Se trata de «Funeral y medio», una comedia dirigida por Ariel Winograd que llegará a los cines en marzo de 2027 y que reunirá a un destacado elenco de figuras del espectáculo argentino.

El esperado anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes sociales de la producción, donde ambos actores celebraron el inicio de este proyecto conjunto. «Juntos por primera vez, en el cine», expresaron frente a cámara antes de fundirse en un abrazo.

Con el humor que los caracteriza, Suar comentó: «Que sí, que no, nos volvimos a juntar», mientras que Francella respondió con entusiasmo, dejando en claro la expectativa que genera el comienzo del rodaje.

Una comedia de enredos con un elenco de lujo

En el video también aparecieron otros integrantes del reparto. Flavia Palmiero mostró imágenes del detrás de escena, mientras que Juan Minujín anticipó el espíritu de la película con una frase que despertó curiosidad: «La gente no está preparada para esto».

De acuerdo con la sinopsis oficial, «Funeral y medio» contará la historia de un velorio que termina convirtiéndose en una cadena de situaciones tan absurdas como desopilantes.

La producción resume la trama con una premisa tan sencilla como prometedora: «Caos familiar, secretos y un funeral y medio fuera de control», en una apuesta por el humor de enredos y los conflictos entre los integrantes de una familia.

Quiénes integran el reparto de «Funeral y medio»

Además de Francella y Suar, la película contará con un elenco integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Aráoz y Coco Portillo.

Ariel Winograd vuelve a apostar por la comedia

La dirección estará a cargo de Ariel Winograd, uno de los cineastas más exitosos del género en la Argentina y responsable de éxitos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje y Hoy se arregla el mundo.

La producción será encabezada por Luis Alberto Scalella y el propio Guillermo Francella, en un proyecto que marcará la primera colaboración cinematográfica entre dos de los actores más populares y convocantes del país.