El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la cantante Bonnie Tyler, a los 75 años. La artista, cuyo nombre era Gaynor Hopkins, murió durante la noche del miércoles en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde el pasado mes de mayo.

La noticia de su deceso la comunicó su familia y círculo íntimo a través de una carta abierta que se difundió a través de Facebook.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, expresaron.

De qué murió Bonnie Tyler

De acuerdo con la información de sus representantes, la intérprete de «Total Eclipse of the Heart» sufrió complicaciones severas derivadas de una perforación intestinal. El pasado mes de mayo fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia que se habría complicado, lo que terminó en un estado de coma inducido.

Según trascendió, a mediados de junio habría podido salir del mismo, aunque su estado de salud permaneció «muy grave» y «bajo reserva».

Tristemente, la reconocida artista no pudo salir de su complicado cuadro de salud y falleció este miércoles por la noche en el Hospital de Faro, en el Algarve portugués.