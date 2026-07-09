Precaución por niebla en el Alto Valle: cómo están las rutas en la cordillera y los pasos fronterizos a Chile este 9 de julio

Un arranque de feriado complicado para transitar en la Patagonia. Las condiciones meteorológicas obligaron a activar un operativo de emergencia vial debido a una niebla espesa y bancos de nubes bajas que reducen drásticamente la visibilidad en las principales rutas del Alto Valle.

A pesar de este frente húmedo que afecta de manera directa los accesos urbanos y los caminos de la cordillera, las autoridades trajeron alivio para el transporte internacional y los turistas: los dos pasos fronterizos a Chile más importantes de la provincia de Neuquén se encuentran habilitados tras superar jornadas críticas por nieve y crecidas de arroyos.

Alerta por niebla: los tramos internos más comprometidos en el Alto Valle y la cordillera

El peligro invisible se concentra a nivel del suelo en las zonas valles y precordilleranas. Un manto denso de niebla obligó a catalogar las siguientes rutas como transitables con precaución extrema:

Autovía Norte (Ruta A022): registra visibilidad muy reducida por niebla espesa en el acceso a Neuquén Capital. Se exige disminuir la velocidad de inmediato.

registra en el acceso a Neuquén Capital. Se exige disminuir la velocidad de inmediato. Ruta Nacional 237: afectada por intensos bancos de niebla en el sector comprendido entre el Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40 .

afectada por intensos bancos de niebla en el sector comprendido entre el . Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): el corredor turístico presenta tramos con visibilidad reducida y asfalto húmedo, propicio para la formación de hielo negro hacia la tarde.

Las fuerzas de seguridad recordaron la obligación absoluta de circular con luces bajas encendidas, duplicar la distancia de frenado entre vehículos y evitar por completo maniobras de sobrepaso mientras persista la falta de visibilidad en la traza.

Cardenal Samoré y Pino Hachado: horarios y exigencias para cruzar

El panorama en la alta montaña dio un respiro y Vialidad Nacional confirmó la apertura de ambos complejos internacionales. De todas formas, las autoridades aclararon que la transitabilidad se mantiene bajo la condición de extrema precaución debido a la inestabilidad del asfalto.

El cronograma y estado técnico para este jueves 9 de julio quedó configurado de la siguiente manera:

Paso Internacional Cardenal Samoré: se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. El reporte de las 08:25 detalla calzada despejada pero húmeda, con pronóstico de cielo cubierto y posible formación de hielo por el fuerte descenso de la temperatura. Opera de 9:00 a 19:00 .

se encuentra para todo tipo de vehículos. El reporte de las 08:25 detalla calzada despejada pero húmeda, con por el fuerte descenso de la temperatura. Opera de . Paso Internacional Pino Hachado: quedó habilitado a partir de las 10:30 para todo tipo de vehículos. El parte de las 07:55 advierte por calzada con hielo en sectores, riesgo de caída de rocas en el kilómetro 48 y presencia de animales sueltos. Funciona de 9:00 a 18:00.

Para ambos pasos fronterizos rige de forma estricta la portación obligatoria de cadenas metálicas para hielo y nieve.