Así es la librería de Bariloche que quedó seleccionada entre las cinco finalistas de la Argentina por su labor

Cuando la Feria de Editores (FED) abra sus puertas del 6 al 9 de agosto en el C Art Media de Buenos Aires, más de 330 sellos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España volverán a convertir el encuentro en el gran punto de reunión de la edición independiente en lengua española. Pero para Bariloche habrá un motivo adicional para seguir de cerca esta edición: la librería La Sede fue elegida entre las cinco finalistas del Premio a la labor librera.

Creada en 2013, la FED se consolidó como uno de los acontecimientos más importantes del calendario editorial argentino. Además de reunir a cientos de editoriales con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, periodismo, novela gráfica, libros ilustrados y ciencias sociales, la feria se propone acercar a lectores, editoriales y librerías, privilegiando el encuentro directo alrededor de los libros. La edición 2026 se desarrollará con entrada gratuita y participación de más de 330 sellos de América Latina y España.

En un container adaptado, ubicada en el kilómetro 13,920 de la avenida Bustillo, se encuentra esta hermosa librería de Bariloche. (Foto: Chino Leiva)

Uno de los momentos más esperados será, como cada año, la entrega del Premio a la labor librera, que reconoce un trabajo que va mucho más allá de la venta de ejemplares: distingue a espacios capaces de construir comunidad, promover la lectura y generar programación cultural en sus barrios y ciudades.

Entre las cinco finalistas aparece La Sede, una pequeña librería ubicada en el kilómetro 13,920 de la avenida Bustillo, en la zona oeste de Bariloche. Impulsada por Tani Covezzi, funciona dentro del contenedor cultural Escándalo, que comparte con una galería de arte y una tienda de objetos. Su catálogo, cuidadosamente curado, privilegia editoriales independientes latinoamericanas y la producción contemporánea, con secciones dedicadas a poesía, narrativa, ensayo, pensamiento, feminismos, memorias, literatura infantil y fanzines, entre otras.

Pero el corazón del proyecto está en su programación. Durante todo el año organiza clubes de lectura, talleres, conversatorios, presentaciones de libros, recitales y proyecciones, convirtiéndose en un espacio de encuentro donde la literatura dialoga con el arte, el pensamiento y la naturaleza. En una ciudad marcada por el turismo, La Sede logró consolidar una comunidad lectora propia, capaz de sostener un ritmo distinto, más cercano al de un pueblo que al de un destino turístico.

Los detalles de las estanterías de la librería. (Foto: Chino Leiva)

No es la primera vez que ese trabajo recibe reconocimiento nacional. La librería ya había sido finalista del mismo premio en 2024 y vuelve a integrar la selección en 2026, junto con Fervor (Mar del Plata), Volcán Azul Libros (Córdoba), Atlántica Libros y Café y Medio Pan y un Libro (Ciudad de Buenos Aires).

Un espacio mágico, rodeada de vegetación. Así es La sede (Chino Leiva)

El premio se entregará el jueves 6 de agosto, durante la apertura de la FED. La librería ganadora recibirá cuatro millones de pesos para adquirir libros en la feria y un descuento del 50 % en los stands adheridos, una iniciativa que busca fortalecer el crecimiento de estos espacios y, al mismo tiempo, apoyar a las editoriales independientes.

Más allá del resultado, la nominación vuelve a poner a Bariloche en el mapa nacional del libro. Y confirma que, lejos de los grandes centros editoriales, las librerías independientes siguen siendo lugares donde no solo circulan libros: también se construyen conversaciones, vínculos y formas de imaginar una comunidad.