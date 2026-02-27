El intendente de Añelo participa de una jornada clave sobre drogas sintéticas en Buenos Aires

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, participó junto a más de 30 representantes de distintos puntos del país de la Jornada de trabajo sobre drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos local, nacional e internacional, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

La actividad contó con la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva y se desarrolló en el Salón Diputado Doctor Manuel Florencio Mantilla, en la Ciudad de Buenos Aires. Reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales con el objetivo de fortalecer el abordaje integral frente al avance de las drogas sintéticas y las nuevas modalidades del narcocrimen.

Fernando Banderet, intendente de Añelo, durante el debate organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

La jornada comenzó con una mesa de debate destinada a identificar desafíos, compartir buenas prácticas y analizar lecciones aprendidas, con el fin de potenciar la cooperación internacional y el trabajo articulado entre Nación y Municipios en la lucha contra la narcocriminalidad y sus delitos conexos. En ese marco, se destacó la importancia de consolidar estrategias preventivas y operativas que permitan dar respuestas eficaces desde el ámbito local.

Posteriormente, los participantes presenciaron una exhibición de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, como parte de un taller orientado a fortalecer las capacidades de funcionarios policiales y del sistema de justicia penal —tanto en el plano federal como provincial— para la identificación temprana y el desmantelamiento seguro de estas estructuras delictivas.

En la jornada también estuvo presente la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Junto al intendente de Añelo estuvieron también por la provincia de Neuquén, el intendente de Aluminé Diego Victoria y la secretaria de gobierno de Neuquén capital María Pasqualini.

Desde el Municipio de Añelo reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos niveles del Estado y organismos internacionales para prevenir el delito y fortalecer la seguridad en la comunidad.