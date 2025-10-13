El giro que permitió a Neuquén reducir el delito en 2025: récord de allanamientos e inteligencia criminal

La Policía de Neuquén alcanzó los 1000 allanamientos en lo que va de 2025 y marcó un nuevo récord operativo en la provincia. El resultado forma parte de una estrategia que combina inteligencia criminal, trabajo articulado y una decisión política que busca desarticular las organizaciones delictivas desde su estructura económica y territorial.

Las autoridades provinciales aseguraron que cuentan con una eficacia operativa del 75% y un fuerte crecimiento en recursos y coordinación. Fue así que, Neuquén consiguió reducir el delito en 2025 y busca consolidar un modelo de gestión que desplaza la respuesta tradicional hacia una intervención directa y planificada.

Desfederalización y control territorial

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que la estrategia actual apunta a desarticular las organizaciones criminales que operaban en la región. «Fue un pedido expreso del gobernador Rolando Figueroa garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los vecinos«, destacó.

La clave de este viraje fue la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo. A partir de esta decisión, la Policía provincial asumió competencias que antes estaban en manos de fuerzas federales como Gendarmería o la Policía Federal. Esto le permitió intervenir de manera directa en casos de microtráfico, agilizar allanamientos e investigaciones, y reforzar la presencia territorial.

Un récord histórico en allanamientos

En 2024 se habían concretado 1050 allanamientos en todo el año. En 2025, antes de terminar octubre, ya se realizaron 1000. Aun con un número similar de procedimientos, la eficacia se mantuvo estable en el 75%, lo que refleja la precisión investigativa y la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Entre los resultados más relevantes se destaca el secuestro de 176 armas de fuego, 30 kilos de cocaína, 60 kilos de cannabis, 2986 municiones, 1130 plantas de marihuana y más de 60 millones de pesos. Además, se clausuraron once viviendas utilizadas para la venta de droga y se demolieron cuatro «aguantaderos» en distintos puntos de la provincia.

Inteligencia criminal: el giro en la estrategia

El ministro Nicolini subrayó que la provincia «ya no actúa solo cuando el delito ocurre». «Hoy no solo actuamos, investigamos. Aplicamos inteligencia criminal, seguimos la ruta del dinero y desarticulamos las bandas antes de que operen a mayor escala. Los números que damos a conocer significan que estamos golpeando la estructura del delito desde arriba. Ese es el verdadero objetivo», dijo el funcionario.

También remarcó que el combate al narcotráfico no se limita al secuestro de droga: «Vamos por las bocas de expendio, por las finanzas y por quienes mandan. El narcotráfico no se combate solo en la calle, se combate con inteligencia».

Inversión histórica en seguridad

El informe difundido por el Ministerio de Seguridad también muestra un fuerte crecimiento en infraestructura y equipamiento. En 2024 se incorporaron más de 1100 policías y se renovó la flota con patrulleros, camionetas 4×4, motos y embarcaciones. El sistema de videovigilancia creció de 622 cámaras en 2023 a 2040 en 2025, con la meta de alcanzar las 3400 a fin de año.

Además, se modernizaron comisarías, destacamentos y unidades penitenciarias en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria. La Provincia ya invirtió 20.000 millones de pesos en seguridad.

Caída del delito y denuncias ciudadanas

Las estadísticas oficiales muestran una reducción del 31% en delitos contra la propiedad en toda la provincia y un aumento del 85% en denuncias anónimas vinculadas al microtráfico a través de la aplicación «Neuquén Te Cuida».

Para Nicolini, esto confirma que «cuando el Estado actúa de manera planificada y con presencia en el territorio, la ciudadanía se involucra». «Neuquén hoy es ejemplo de planificación, investigación y eficacia policial», agregó.

Seguridad con visión de futuro

El ministro anticipó que antes de fin de año habrá 2000 nuevos policías y más equipamiento tecnológico. «Nunca en la historia de Neuquén se invirtió tanto en seguridad», aseguró.

El objetivo, según dijo, es «fortalecer la prevención, la investigación y la profesionalización policial. Neuquén tiene una política de seguridad moderna, seria y basada en resultados. Y no vamos a retroceder».