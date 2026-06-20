Fortalecen el Distrito Educativo de San Martín de los Andes con infraestructura clave

El crecimiento, la llegada de nuevas familias y el desarrollo sostenido de San Martín de los Andes generan una demanda cada vez mayor de servicios e infraestructura. En ese escenario, el Gobierno provincial neuquino decidió avanzar con una fuerte inversión en educación para acompañar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de quienes eligieron vivir en esa bella ciudad cordillerana.

En poco más de dos años y medio de gestión, recordaron que se inauguraron tres nuevos establecimientos educativos pertenecientes al distrito educativo IX de San Martín de Los Andes, en parajes ubicados a pocos kilómetros de la ciudad homónima; y desde entonces se ejecutan otras cuatro obras estratégicas, con una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos en dicha localidad.

«La apuesta forma parte de una política que garantiza oportunidades y servicios de calidad en cada rincón de Neuquén; en este caso en una región que crece merced a su fuerte perfil turístico», valoraron desde la gestión. Durante una recorrida por la región de los Lagos del Sur, el gobernador Rolando Figueroa evocó que cuando asumió el gobierno, San Martín de los Andes enfrentaba importantes desafíos en materia educativa y de infraestructura básica. «Hoy hay un Estado presente que está invirtiendo para acompañar el crecimiento de la localidad y generar igualdad de oportunidades para todos los neuquinos», destacó.

Las escuelas primarias de Lago Lolog, Pil Pil y Lago Hermoso cuentan ahora con edificios modernos y adecuados para el aprendizaje, obras finalizadas e inauguradas que permitieron transformar la realidad de comunidades educativas rurales en las que están insertas. «En este último paraje se dejó atrás la etapa de las llamadas “escuelas tráiler”, que son parte de un problema heredado; ahora los estudiantes de estas comunidades educativas cuentan con instalaciones propias y definitivas», celebraron desde Provincia.

Sin embargo, el plan es mucho más ambicioso para parte de esta región, que también sumó edificaciones nuevas en las localidades y zonas de influencia de Villa La Angostura y Junín de los Andes, como parte del mismo distrito educativo de San Martín de Los Andes. Actualmente avanzan las obras del nuevo edificio del CPEM 96, que tendrá por primera vez sede propia; también para la Escuela Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 3, cuyo desarrollo edilicio permitirá sumar talleres, espacios productivos, invernadero y huerta. Además, el futuro edificio del Centro de Iniciación Artística N° 5, que responde a una creciente demanda de actividades culturales; y la ampliación de la EPET 21, una construcción que incluirá el primer natatorio de San Martín de los Andes, un proyecto largamente esperado por la comunidad. Las obras se encuentran en distintas etapas de ejecución.

La gran inversión educativa se complementa con otras políticas provinciales que buscan fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema. Entre ellas se destacan las becas Gregorio Álvarez, el fortalecimiento de los comedores y refrigerios, la capacitación docente y el sostenimiento de aportes que antes garantizaba el gobierno nacional.

«En una región que crece al ritmo del turismo y que cada año recibe a miles de visitantes, la Provincia apuesta a que ese desarrollo también se traduzca en más oportunidades, mejores servicios y una mayor calidad de vida para quienes habitan San Martín de los Andes y parajes cercanos, durante todo el año», concluyeron.