El viento y la nieve azotan la Patagonia: ráfagas de casi 80 km/h en el Alto Valle y alertas en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas e informó que este sábado 20 de junio será una jornada complicada para la región cordillerana y el centro de las provincias de Neuquén y Río Negro. En este sector se prevé la llegada de un temporal que combinara vientos intensos y nevadas, lo que podría complicar la circulación en rutas.

En tanto, para el Alto Valle también pronosticó un día de mucho viento y resaltó que si bien no hay alerta, se registrarán ráfagas de hasta 80 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El pronóstico del tiempo detalló que las condiciones climáticas de esté sábado en ciudades como Roca y Neuquén, serán:

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 14°C y mínima de 3°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 3°C , vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 60 – 69 km/h .

Temperatura de , vientos de con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de . Tarde: Temperatura de 14°C , vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h .

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de . Noche: Temperatura de 10°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 14°C y mínima de 3°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 3°C , vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h .

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de . Tarde: Temperatura de 14°C , vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h .

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de . Noche: Temperatura de 10°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén y Río Negro bajo alerta: las zonas afectadas por el viento y la nieve

El organismo nacional informó que las alertas impactarán varios sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. Por el viento, anticipó el regreso de vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Los sectores en alerta por viento, son: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Los Lagos – Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

Sobre la nieve, el SMN indicó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

En este caso, las zonas bajo alerta son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó