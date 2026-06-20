El viento y la nieve azotan la Patagonia: ráfagas de casi 80 km/h en el Alto Valle y alertas en la cordillera
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas que tendrán mayor impacto en la región cordillerana este sábado 20 de junio. En tanto en el Alto Valle se prepara para otra jornada de viento. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas e informó que este sábado 20 de junio será una jornada complicada para la región cordillerana y el centro de las provincias de Neuquén y Río Negro. En este sector se prevé la llegada de un temporal que combinara vientos intensos y nevadas, lo que podría complicar la circulación en rutas.
En tanto, para el Alto Valle también pronosticó un día de mucho viento y resaltó que si bien no hay alerta, se registrarán ráfagas de hasta 80 km/h.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
El pronóstico del tiempo detalló que las condiciones climáticas de esté sábado en ciudades como Roca y Neuquén, serán:
General Roca (Río Negro)
- Temperaturas: Máxima de 14°C y mínima de 3°C.
- Mañana: Temperatura de 3°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Tarde: Temperatura de 14°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h.
- Noche: Temperatura de 10°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 42 – 50 km/h.
Neuquén (Confluencia, Neuquén)
- Temperaturas: Máxima de 14°C y mínima de 3°C.
- Mañana: Temperatura de 3°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h.
- Tarde: Temperatura de 14°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas intensas de 70 – 78 km/h.
- Noche: Temperatura de 10°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Ráfagas de 42 – 50 km/h.
Neuquén y Río Negro bajo alerta: las zonas afectadas por el viento y la nieve
El organismo nacional informó que las alertas impactarán varios sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro. Por el viento, anticipó el regreso de vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Los sectores en alerta por viento, son: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Los Lagos – Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó
Sobre la nieve, el SMN indicó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.
En este caso, las zonas bajo alerta son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó
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