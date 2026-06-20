La exclusiva casa de vacaciones de Messi en Ibiza: diseño mediterráneo y rincones pensados para desconectar

Ubicada sobre más de 16.000 metros cuadrados de terreno en la costa oeste de Ibiza, la propiedad combina lujo, paisaje y espacios pensados para el descanso familiar.

Lejos de los estadios y las luces del fútbol, Lionel Messi encontró en Ibiza uno de sus refugios favoritos. En 2022, el capitán argentino adquirió una exclusiva mansión en la zona de Cala Tarida, dentro del municipio de Sant Josep de Sa Talaia, una de las áreas más codiciadas de la isla española. La operación rondó los 11 millones de euros y convirtió a la propiedad en una de las residencias vacacionales más comentadas del Mediterráneo.

Una casa integrada al paisaje de Ibiza

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su implantación. La propiedad se desarrolla sobre más de 16.000 metros cuadrados, rodeada de vegetación autóctona y con una ubicación estratégica que garantiza privacidad absoluta. La construcción ocupa alrededor de 568 metros cuadrados y se distribuye entre la vivienda principal, anexos y áreas recreativas.

La arquitectura responde al lenguaje típico de las grandes villas contemporáneas de Ibiza: volúmenes horizontales, amplias terrazas, espacios abiertos y una fuerte conexión con el exterior. La vivienda aprovecha el clima mediterráneo mediante áreas de estar al aire libre, pérgolas y sectores diseñados para disfrutar del paisaje durante gran parte del año.

La piscina que se convirtió en protagonista

Si hay un elemento que domina el conjunto es la impresionante piscina exterior. Según la documentación difundida por medios inmobiliarios, cuenta con aproximadamente 92 metros cuadrados y corre paralela a gran parte de la vivienda, generando un efecto visual que refuerza la relación entre arquitectura y paisaje.

A su alrededor se organizan amplias terrazas con solárium, zonas de descanso y espacios pensados para reuniones sociales, una característica habitual en las residencias de lujo de la isla.

Un interior pensado para el bienestar

La casa fue concebida para recibir a familiares y amigos durante las vacaciones. Distintas publicaciones especializadas señalan que dispone de ocho habitaciones, áreas de entretenimiento y sectores destinados al relax.

Entre ellos se destacan una sala de cine privada, además de un completo spa con sauna, jacuzzi y espacios de bienestar.

El proyecto también incorpora amplias superficies exteriores cubiertas y semicubiertas que funcionan como extensiones naturales de los ambientes interiores, una solución muy utilizada en la arquitectura mediterránea contemporánea.

Deporte y vida al aire libre

Como ocurre en otras propiedades de Messi, el deporte también tiene su lugar. En los jardines se instaló un campo de fútbol privado, pensado para el disfrute de la familia y los invitados.

La combinación de espacios verdes, áreas deportivas y zonas de relax convierte a la propiedad en una suerte de resort privado diseñado para desconectarse del ritmo cotidiano.

Una mansión rodeada de polémicas urbanísticas

Más allá de sus atributos arquitectónicos, la residencia también fue noticia por cuestiones administrativas. Diversos medios españoles informaron que la propiedad arrastraba problemas de regularización urbanística previos a la compra por parte de Messi, relacionados con ampliaciones y sectores construidos sin la documentación correspondiente.

El refugio mediterráneo de la familia Messi

A diferencia de su histórica casa de Barcelona o de la residencia que construye en Rosario, la propiedad de Ibiza fue concebida principalmente como un destino de descanso y vacaciones.

Su arquitectura prioriza la conexión con el entorno, las vistas abiertas, los espacios exteriores y la privacidad, cuatro características que definen el estilo de vida mediterráneo contemporáneo y explican por qué la isla sigue siendo uno de los destinos favoritos de la familia Messi.