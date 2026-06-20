Estacionamientos, colectivos y más, ¿cómo funcionarán los servicios este feriado por el Día de la Bandera en el Alto Valle?

Este sábado 20 de junio es feriado nacional por el Día de la Bandera, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y como sucede en cada fecha de este tipo, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.

En esta nota te informamos qué pasará en Roca, Neuquén y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.

Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle

En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».

Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.

Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca

Colectivos: la Cooperativa 1° de Septiembre, informó que este sábado funcionará con frecuencia de domingos.

Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.

Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas de descanso dominical», es decir solo se trabajará hasta el mediodía. «En caso de que el empleado preste servicios durante esa jornada, deberá percibir el pago doble de una jornada habitual», indicaron.

Así funcionarán los servicios en Neuquén este 20 de junio 2026

Así funcionarán los servicios este sábado, según indicó la Municipalidad de Neuquén: