Estacionamientos, colectivos y más, ¿cómo funcionarán los servicios este feriado por el Día de la Bandera en el Alto Valle?
Este sábado 20 de junio es feriado por el Día de la Bandera y por esta razón se registrará interrupciones en el funcionamiento normal de los servicios en ciudades como Neuquén y Roca. Mirá el detalle.
Este sábado 20 de junio es feriado nacional por el Día de la Bandera, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y como sucede en cada fecha de este tipo, los distintos municipios anunciaron cambios en el funcionamiento normal de comercios, servicios y transportes públicos.
En esta nota te informamos qué pasará en Roca, Neuquén y cómo circulará el KoKo en el Alto Valle.
Cómo funcionará el KOKO en el Alto Valle
En primer lugar, la empresa KOKO que garantiza el servicio de transporte público para conectar a todas las ciudades desde Regina a Neuquén confirmó que seguirá funcionando, pero solo con la opción «común».
Las unidades que saldrán a la calle tienen frecuencia de entre 45 y 60 minutos, y hacen un recorrido por todas las localidades, es decir, no habrá líneas directas.
Comercios, colectivos urbanos y más servicios en Roca
- Colectivos: la Cooperativa 1° de Septiembre, informó que este sábado funcionará con frecuencia de domingos.
- Estacionamiento: en cuanto al estacionamiento medido que funciona en las zonas centro. Durante los días feriados, el estacionamiento será libre y gratuito.
- Comercios: según la CAIC, al tratarse de un feriado nacional, «rigen las normas de descanso dominical», es decir solo se trabajará hasta el mediodía. «En caso de que el empleado preste servicios durante esa jornada, deberá percibir el pago doble de una jornada habitual», indicaron.
Así funcionarán los servicios en Neuquén este 20 de junio 2026
Así funcionarán los servicios este sábado, según indicó la Municipalidad de Neuquén:
- Recolección de residuos: se prestará con normalidad durante toda la jornada.
- Transporte público de pasajeros: funcionará con frecuencia de domingo o feriado.
- Estacionamiento Medido (SAEM): no tendrá actividad.
- Centros de Transferencia: permanecerán abiertos de 9 a 20 hs.
- Cementerios municipales Central y Parque El Progreso: estarán abiertos al público de 9 a 19.
- Línea 147: atenderá consultas de 8 a 15. Ante cualquier emergencia, la comunidad podrá comunicarse durante las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.
- Dependencias de Turismo: permanecerán abiertas durante el fin de semana y el feriado, al igual que las actividades guiadas. La oficina del Centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20; la Oficina Puente lo hará de 8 a 19; y la oficina del Balneario Gustavo Fahler estará abierta de 8.30 a 19.
- Subsecretaría de las Mujeres: mantendrá una guardia para consultas vinculadas a situaciones de riesgo por violencia de género de 10 a 13. Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse con el área legal al 299- 5121506 o con el área psicosocial al 299- 5940202.
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